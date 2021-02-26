Böyle mi başaracağız?

Ömer KADİROĞLU

Sağlık Bakanlığı dün yayınladığı bir bildiri ile KKTC’de yaşayan herkesi Covid-19 kurallarına uymaya davet etti.

Açıklamada ‘maske, mesafe ve hijyen’ kurallarına uyulması istenirken, dün havanın güneşli olmasını fırsat bilen çok sayıda insan Girne Antik Limanı’nda maskesiz dolaştı. Ayrıca mesafe kurallarına pek uyulmadığı görüldü.

Diyalog muhabirine konuşan bölge esnafı, kurallara uyanların sayısının, uymayanlardan daha az olduğunu belirterek “Bizleri aylarca kapatan ve parasız bırakanların esas yapması gereken, kurallara uyulmasını sağlamak, uymayanları cezalandırmaktır” dedi.

Sanki salgın yokmuş gibi…

Ülkede önceki gün 21’i Girne’de 49 vaka tespit edilmesine rağmen sokaklar maskesiz insanlarla dolu. Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse uzmanların maske-mesafe-hijyen kurallarına uyulması için sürekli çağrı yaparken, dün Girne’de gezintiye çıkan birçok kişi sanki salgın yokmuş gibi davrandı. Özelikle Girne Limanı’nda ılık havanın tadını çıkarmak için giden onlarca kişinin maskesiz olduğu görüldü. Az sayıdaki kişinin maske taktığı gözlemlenirken, maske takmayanların sosyal mesafeye uymadığı, kordonboyundaki banklarda dip dibe oturduğu görüldü. Bazılarının da kendileri yetmezmiş gibi çocuklarını da maskesiz gezdirdikleri gözlemlendi.

Bedelini hepimiz ödüyoruz

Kısmi açılım kapsamında faaliyete başlayan mağazalar ve bazı iş yerleri, Girne’deki maskesiz gezilerden rahatsız olduklarını ifade etti. Kapalılıktan dolayı birçok sektörün yara aldığını ifade eden esnaf, “Vakalar artınca yine kapanacağız. İnsanlar dikkat etmiyor. Kurallara uymuyor. Bunun bedelini ise hep birlikte ödüyoruz” dedi.

Esnaf, “Kimsenin kuralları hiçe saymaya hakkı yok. Tam açılım oldu, her şey yoluna girecek diye düşünürken duyarsız insanların yüzünden vakalar artıyor ve yeniden kapanma gündeme geliyor. Maske takmayanlar, kurallara uymayanlar sıkı denetlenmeli ve gereken ceza verilmeli” şeklinde konuştu.

Salgının henüz bitmediğini ifade eden esnaf, Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Bakanlık: En önemli unsur halkın duyarlılığı

Bu arada Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, salgınla mücadelede en önemli başarı unsurunun halkın göstereceği duyarlılık olacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar belirtildi: “Halkımızın göstereceği duyarlılık, ülkemizin salgınla mücadelesinde en önemli başarı unsuru olacaktır. Covid-19 mücadelesinde halkımızın kurallara uyması, bireysel olarak herkesin gerekli önlemleri alması, bulaşı en aza indirgemek için en önemli unsurdur.

Kısmi açılma döneminde genel bir kapanmanın tekrar yaşanmaması için bu mücadelede her bireyin maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması elzemdir.

Bu bağlamda özellikle market alışverişi, bankalar ve mağazalar gibi yerlere gidilirken aile olarak kalabalık bir şekilde gidilmemesi, bulaşı azaltmak acısından çok önemlidir.”