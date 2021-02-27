Arıklı: Desteğe hazırız

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Ortaköy Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette Ortaköy Spor Kulübü Başkanı Mengü Kont ve Asbaşkan Cengiz Tuğcan bugüne dek yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaparak, hedeflenen projeler hakkında Bakan Arıklı’yı bilgilendirdi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ise Ortaköy Spor Kulübü’nün ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek kulubün özellikle son dönemde yaptığı çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Spordan gelen bir kişi olduğunu belirten Arıklı ülke sporunun içinde bulunduğu sıkıntıları en iyi bilenlerden birisi olduğunu söyledi. Yapılacak her türlü proje ve talepler titizlikle incelenerek değerlendirileceğini söyleyen Arıklı, ihtiyaç duyulduğu her zaman kulüplerin yanında olunacağını söyledi. Görüşme sonrasında Ortaköy Spor Kulubü Başkanı Mengü Kont kulüp adına Bakan Arıklı’ya hediyesini takdim etti.