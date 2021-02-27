‘Sunulan rapor değerlendirilecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak. Sunumdan sonra ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla, kafelerle ilgili ne yapabiliriz bunları pazartesi günü ifade edeceğim.

Kanal İstanbul konusunda şu anda başta Çevre Şehircilik, Ulaştırma olsun her türlü adımı atmış durumdayız. Ne bundan ana muhalefet ne İstanbul Büyükşehir anlar. Bu benim ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemime dayanan projedir. Biz hizmet etmek istiyoruz, Boğaz'ın ne tür tehditler altında olduğunu benim halkım iyi biliyor. Hala ana muhalefet yaptırmayız, istemezük, hiçbir şeyleri yok. Bir sel afeti oldu İzmir ne hale geldi gördünüz. Tedbirleri yok, attıkları adım yok. İstanbul'da çöp dağları yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin, bu çöpler niye kaldırılmıyor? İstanbul halkı eski Türkiye özlemine mi dönecek. İnadına ifadesini İstanbul'a bir güzellik kazandıracağız, çılgın projemizdir, alternatifleriyle hazırdır. Biz bunu Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz, Avrupa bunu hayran hayran izleyecek. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 02:36