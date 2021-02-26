Suçu kanıtlandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde meydana gelen ‘keserli cinayet’le ilgili soruşturma tamamlandı. Olayın ardından tutuklanan iki zanlıdan biri olan İbrahim Mengi’nin kız arkadaşı Sinem Cesuroğlu’nun suçsuz olduğu anlaşıldı. Cesuroğlu’nun teyzesi Cemaliye Onyıldız cinsel tacize uğradığı için Mengi’yi öldürdüğünü itiraf ederken, tüm kanıtlar da zanlının cinayeti tek başına işlediğini gösterdi. Cesuroğlu serbest bırakılırken, Cemaliye Onyıldız dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Kanıtlar Türkiye’ye gönderildi

Soruşturmayı yapan polis, olayın ardından tutuklanan Cemaliye Onyıldız’ın Halil İbrahim Mengi’nin kendisine cinsel tacizde bulunması üzerine kafasına keser ile vurduğunu itiraf ettiğini hatırlattı. Polis, bu itirafın ardından zanlının ceza-i ehliyeti olup olmadığını tespit etmek için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini söyledi. Polis, olay mahallinde birçok kanıt bulunduğunu, bunların Türkiye Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini ancak henüz rapor temin edilmediğini dile getirdi.

Polis, yapılan araştırmalar, alınan ifadeler, incelenen kamera görüntüleri ve zanlının itiraflarından yola çıkarak, suçu tek başına bilerek ve isteyerek işlediğinin netleştiğini vurguladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığına ve zanlının KKTC vatandaşı olmasına rağmen daimi bir ikametgâhının bulunmadığına işaret ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, işlenen suçun vahametine vurgu yaparak, zanlının tutuklu yargılanmasına emir verdi. Zanlı davaları hazırlanıncaya kadar 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu

Kız arkadaşı Sinem Cesuroğlu ve onun teyzesi Cemaliye Onyıldız’la birlikte Ortaköy’de bir apartman dairesinde yaşayan Halil İbrahim Mengi, 5 Şubat 2021 tarihinde evinde ölü bulunmuştu. Olay yerinde yapılan incelemede salon, mutfak, koridor ve banyoda kan örneği tespit edilmişti. Evin koridor kısmında bulunan çamaşır makinesi arkasında saklı vaziyette üzerinde kan bulunan keser ve İngiliz anahtarı da bulunarak emare alınmıştı.

Ayrıca ikametgâhın içerisinde bulunan ve üzerinde kan olan 3 çift terlik, mutfakta çöp naylonu içerisinde maktule ait kafatası parçası olduğuna inanılan kemik ile yerde Mengi’ye ait olduğu düşünülen kanlı saç örneği de belirlenmişti.

Çamaşır makinesi içerisinde üzerinde kan lekesi olduğu düşünülen kadın kıyafetleri de bulunurken, polis Mengi’nin kız arkadaşı ile teyzesini tutuklamıştı.

Teyze Cemaliye Onyıldız ilk etapta cinayeti eve gelen erkek bir şahsın işlediğini öne sürmüş ancak çok geçmeden her şeyi itiraf etmişti. Zanlı, cinsel tacize uğradığı için Mengi’yi kafasına keserle vurup öldürdüğünü söylemişti.