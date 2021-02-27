Tavırlar netleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs meselesiyle ilgili düzenlemeyi planladığı gayriresmi toplantıda, tarafların ortak müzakere zemininde buluşup buluşamayacağı ele alınacak.

BM'nin, 25 Şubat'ta Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeleri bir araya getirecek 5+1 formattaki gayriresmi toplantının yerini ve tarihini açıklamasının ardından, gözler düzenlenecek toplantıya çevrildi.

Cenevre'de düzenlenmesi planlanan konferansta, Kıbrıs meselesine yakın gelecekte kalıcı bir çözüm bulabilmek için taraflar arasında müzakere zemininin olup olmadığı masaya yatırılacak.

Eşit haklara sahip, yan yana yaşayan egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modelini savunan Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs konusunda yıllardır gündemde olan BM parametrelerinin bugüne kadar sonuç vermediği ve bu parametrelerle bir anlaşmaya ulaşılamayacağı görüşünü paylaşıyor.

Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs'ta 52 yıldır denenen ancak somut bir sonuç alınamayan federasyon ısrarına karşın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ada'nın gerçeklerine uygun olan "iki devletli çözümün" masaya gelmesini destekliyor.

Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye'nin garantörlüğü, Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı ile egemen ve siyasi eşitliğin kırmızı çizgileri olduğunu ve bunlardan asla vazgeçilmeyeceğini uluslararası her platformda dile getiriyor.

Buna karşılık, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kıbrıs'ta konuşulacak tek çözüm modelinin, "federasyon" modeli olduğunu savunuyor.

Rum tarafı, bugüne kadar meselenin çözümüne fayda sağlamayan BM parametrelerinin değişmemesi gerektiğini ileri sürerken, Türk tarafının kapalı Maraş'ın tamamen açılmasına yönelik planlamalarını sona erdirmesi ve Doğu Akdeniz’deki Türk faaliyetlerini sonlandırması şeklindeki dayatmalarını da sürdürüyor.

Tarafların toplantıya dair beklentileri

Hem Kıbrıs Türk hem de Rum tarafı, BM'nin Kıbrıs meselesiyle ilgili gayriresmi toplantının yerini ve tarihini açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Toplantıda yer alacak garantör ülkelerden Türkiye, görüşmelerde, egemen eşitliğe dayalı, Kıbrıs'taki iki devletin yan yana iş birliğini savunan bir pozisyonda yer alacak.

"Gerçekçi bir zeminde uzlaşının mümkün olduğu" görüşünü savunan Kıbrıs Türk tarafı ise toplantıda, Türkiye'nin destek verdiği "iki devletin egemen eşitliği ve iş birliğine dayalı yeni vizyonu" muhataplarıyla paylaşacak.

GKRY'den yapılan açıklamalarda ise Rum tarafının Kıbrıs meselesine her iki toplumun da faydasına olacak şekilde kalıcı ve işlevsel bir çözüm bulunabilmesi amacıyla müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik koşulların oluşturulabilmesi adına tam siyasi irade ve güçlü kararlılıkla katılacağı kaydedildi.

Konferansa ilişkin açıklama yapan Yunan tarafı ise toplantının amacının Kıbrıs meselesinin çözümü için özlü temaslara yol açması görüşünü paylaştı.

Açıklamada, "Çözümün, BM kararları ve Avrupa hukuku temelinde işler, kalıcı, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon olması gerektiği" savunuldu ve Atina'nın, garantör güç sıfatıyla toplantıya yapıcı bir şekilde katılacağı belirtildi.

BM ise tarafların yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılacağı gayriresmi toplantıdan olumlu bir sonuç görmeyi temenni ediyor.