DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Kıbrıs sorununa ilişkin son dönemde yaptığı açıklamalarını sürdürdüğü ve Kıbrıs sorununun federasyon temelinde çözüme ulaşması için son şans olabileceği uyarısını yinelediği belirtildi.

Habere göre; Neofitu, Rum Devlet Radyo Televizyonu RİK’e yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının bu sefer de başarısız olması durumunda “Korkarım ki Erdoğan bu sefer Ağustos 2021 tarihinde Maraş’ta piknik değil parti yapacak” şeklinde konuştu.

Alitiha gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Averof: Beşli Konferans Başarısız Olursa Erdoğan Maraş’ta Parti Verecek – Beşli Konferans Cenevre’de Kutsal Hafta’da” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.

Gazete, gayrı resmi beşli konferansın, Ortodoksların kutladığı Paskalya öncesindeki “Kutsal Hafta” içerisinde yer alan bir tarihte gerçekleştirileceğini ve 3 gün sürecek konferansın Cenevre’de yapılacağını yazdı.

Gazete ayrıca Neofitu’nun beşli konferansa ilişkin açıklamalarına da haberinde yer verdi.