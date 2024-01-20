İlk duruşmada taraflar dinlendi

Polis mensuplarının 29 yıl fiili hizmeti, 2 yıl mücahitlik süresi, 5 yıl da yıpranma payı olmasına rağmen yaşını doldurmadığı için maaş alacak şekilde emekliliğe çıkarılmayan Polis Memuru Sami Günözger’in (54) hukuk mücadelesi sürüyor. Günözger’in Yüksek İdare Mahkemesine yaptığı başvuru üzerine açılan dava dün görüşüldü.

Duruşmada Günözger, avukatı Öncel Polilli ve savcı Ayfer Şefik hazır bulundu.

Savcı Şefik, davacının 29 yıl fiili hizmeti, 2 yıl mücahitlik süresi, 5 yıl da yıpranma payı toplam 36 yıl hizmetin ardından 6 Haziran 2021 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) maaşını alacak şekilde emekli olmak için dilekçe verdiğini belirtti.

Savcı, PGM’nin 12 Temmuz 2021 tarihinde davacıya yazılı cevap verdiğini; emeklilik yasasının şartlarının davacıya bildirildiğini ifade etti. Savcı, emeklilikle ilgili son kararın, bağlanacak maaşın ve yürütülen tüm uygulamaların Maliye Bakanlığının yetkisinde olduğunu söyledi.

Savcı, “Davacı PGM’ye başvurdu. Ancak emekliye çıkınca maaşını alması yönündeki kararı verecek merci Bakanlıktır, PGM değildir. Bu konunda yetki Maliye Bakanlığınındır. PGM, davacının talebine yazılı olarak cevap vermiştir ve polis teşkilatı emeklilik yasası ile emeklilik yasasını aktarmıştır. Ancak PGM davacının maaş alacak şekilde emekliye çıkma talebini Maliyeye iletmemiştir. Davacı, bu konuda ihmal davası açabilir” dedi.

Savcı, her ne kadar polis emeklilik yasası olsa da genel emeklilik yasasına bağlı olduğunu, yaşını doldurmuş olsaydı yasa kapsamında maaş alabilecek şekilde emekli olabileceğini belirtti.

Davacının avukatı Öncel Polili “PGM yetkisi olmadığı halde emeklilik talebi dilekçesini kabul ederek ve bir cevap vererek, kendisini yetkili kıldı. Davacıyı doğru yere yönlendirmedi. PGM söz konusu talebi Maliyeye iletmeliydi. Bunu yapmayıp, davacıya olumsuz bir cevap verdi” dedi.

Yüksek İdare Mahkemesi, ara karar için duruşmayı süresiz erteledi.