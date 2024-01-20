Hem ağladı hem anlattı

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Gönyeli’de temizliğe gittiği 4 ayrı evden nakit para ve binlerce lira değerinde ziynet eşyası çalan Türkmenistanlı Maksatjan Shirinova dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının çaldığı takı ve paraların bir kısmını borunu ödemek için arkadaşı ile birlikte Türkmenistan’a gönderdiğini söylediği açıklandı.

Mağdurlara ait çalınan takıların bir kısmı bulunurken, bir kısmının ise arandığı belirtildi.

Polis, zanlının 17 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa’da temizlik yapmak için gittiği N.B.’ ye ait (K-62) evden 30 bin TL değerinde 22 ayar altın küpeyi, 100 dolar nakit parayı, 5 sterlini çaldığını söyledi. Polis, zanlının aynı evden İ.S.B.’ye ait 15 bin TL değerindeki 18 ayar altın kelebek kolyeyi, 15 bin TL değerindeki 22 ayar altın küpeyi ve 400 TL nakit parayı çaldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının Gönyeli’de A.Ç.B.’ye ait evden ise bir adet 18 ayar altın kolyeyi çaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının Yenişehir’deki evinde yapılan aramada birçok ziynet eşyası bulduklarını açıkladı.

Ziynet eşyalarının şikayetçilere gösterildiğini kaydeden polis, N.B.’nin 2 adet gümüş zincir kolye, bir adet broşunu, İ.S.B.’nin ise altın kolye ucu, 18 ayar altın kolye, bir adet zincir kolye, bir çift imitasyon küpelerini tespit ettiğini aktardı.

Polis, zanlının 16 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak üç gün tutukluluk emri temin edildiğini belirtti.

Polis, bu süre içerisinde N.B. ile İ.S.B.’nin ek ifade vererek, 400 Euro, 4 bin TL nakit paranın, 30 bin TL değerinde safir altın bir çift küpenin, bin TL değerinde altın yüzüğün, 50 bin TL değerinde pırlanta taşlı altın burmanın, 4 bin TL değerinde savaroski marka tükenmez kalemin de çalındığını söylediklerini açıkladı.

İki kişi daha şikayetçi oldu

Polis memuru, ayrıca son 3 günde zanlının evlerine temizliği gittiği iki kişinin daha şikayetçi olduğunu söyledi. Polis memuru, 18 Ocak 2024 tarihinde şubeye gelen Ş.K.A.’nın vermiş olduğu ifadesinde; zanlının tutuklanmasının ardından evinde eşyalarını kontrol ettiğini, 600 TL değerindeki bir çift küpesinin, 10 bin TL değerindeki 14 ayar altın kolye ucunun ve 7 bin TL değerindeki kolye ucu ile zincirinin çalındığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının evinde bulunan ziynet eşyalarının Ş.K.A.’ya gösterildiğini, küpesini ve kolyelerini tespit ettiğini belirtti.

Polis memuru, aynı gün şubeye gelen N.A’nın da zanlının evine temizliğe geldiğini, yaşananlar üzerine evinde kontrol yaptığını, 30 bin TL değerindeki 5 taş yüzüğünün olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, sorgulanan zanlının takıların bir kısmını borcunu ödemek için arkadaşıyla birlikte Türkmenistan’a gönderdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

7 gün daha hücrede

Soruşturmanın devam ettiğini, hala aranmakta olan bir çift 22 ayar yaklaşık 30 bin TL değerinde küpe, 22 ayar yaklaşık 15 bin TL değerindeki halka küpe ve 18 ayar yaklaşık 15 bin TL değerinde altın kolye olduğunu belirtti.

Polis, alınması gereken ifadeler ve bulunması gereken emareler olduğunu söyleyerek, ek süre istedi.

Mahkeme, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.