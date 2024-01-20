Ucuz kurtuldu

Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında su tankeri devrildi. Kaza sonucu araç sürücüsü hafif yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde sol şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Kader Çayönü (E-39), yönetimindeki TGK 691 plakalı su tankeri kamyon ile yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıktı ve bankete düştükten sonra sürüklenerek sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kontrol maksatlı olarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan tetkiklerine müteakip taburcu oldu.

Alkollü sürücü kaza yaptı

Öte yandan Gönyeli’de Tatlı Su Sokak üzerinde, dün saat 00.30 sıralarında ise, 138 miligram alkollü içki tesiri altında olan Mahmut Zekeriye Kaynar’ın (E-25), dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Kaynar, yönetimindeki MC 434 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda park halinde bulunan FA 241 plakalı salon aracın ön kısmına çaptı.

Açıklamada, kaza sonucu yaralananın olmadığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.