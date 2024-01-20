Ekonomi canlanacak

Başbakan Ünal Üstel, Anavatan ile imzalanan İktisadi Mali İşbirliği protokolleriyle her geçen gün ekonomiyi, sanayiyi, turizm ve altyapıları daha ileriye götürmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı kabul etti.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin Anavatanı olduğunu, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’na Türkiye Cumhuriyeti’nin Mehmetçiğiyle kavuştuğunu ve KKTC’de bayrağının göklerde dalgalanmasının Anavatan sayesinde olduğunu kaydetti.

Anavatan ile imzalanan İktisadi Mali İşbirliği protokolleriyle her geçen gün ekonomiyi, sanayiyi, turizm ve altyapıları daha ileriye götürmek için çalışmalar yaptıklarını ile getiren Üstel, pandemi süreci yaşandığını ve arkasından Rusya Ukrayna savaşı ile Türk Lirası’ndaki dalgalanmalar nedeniyle ekonomide büyük bir daralma olduğunu söyledi.

Üstel, ekonomik daralmayı gidermek için Türkiye Cumhuriyeti ile bakanların istişare ederek ekonomiyi daralmadan çıkarmak için bir takım çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



“Ülkedeki en büyük sıkıntılardan biri enerjidir”

Kabloyla enerjinin Türkiye’den gelmesi için ön protokol imzaladıklarını dile getiren Üstel, ülkedeki ekonomide en büyük sıkıntılardan birinin enerji olduğunu belirtti.

Ülkede enerjide sorun olduğunu ve bunun önünü ancak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden getirilecek kablo ile aşılacağını kaydeden Üstel, kabloyla enerji gelmesinin ardından ekonomide de çok büyük rahatlamaların olacağını belirtti.

Türkiye ile imzaladıkları İktisadi Mali İşbirliği protokolleri çerçevesinde gerek altyapı gerekse de diğer sektörlerde hep işbirliği içerisinde olunacağını dile getiren Üstel, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti söyledi.

Görüşmeye, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.