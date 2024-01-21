Halk sokağa döküldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan yaklaşık on bin kişi hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi. İsrail ordusunun Gazze'deki saldırıları yüz günü aşkın bir süredir devam ederken İsrail sokaklarında da hareketli günler yaşanıyor.

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti "ülkenin güvenliğini sağlayamamak" ve "Gazze’deki İsrailli esirleri umursamamakla” suçlayan binlerce kişi şehirdeki Habima Meydanı'nda toplanarak gösteri düzenledi.

Sık sık, "Hemen şimdi erken seçim" sloganları atan göstericilerin bir kısmı daha sonra buradan Kaplan Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yolu trafiğe kapatmak isteyen göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Göstericilerden Amber, hükümetin İsrail halkını "yüzüstü bıraktığını" düşündüğünü ve Gazze’de bulunan İsrailli esirleri kurtarmak için bir çözüm bulabileceğine inanmadığını söyledi. Soy ismini açıklamak istemeyen Amber, "İsrail hükümetine 'Artık yeter' demek için buradayız. Seçim ve yeni bir hükümet istiyoruz. Bu hükümetin ürettiği güvenlik krizini ve diğer tüm krizleri geride bırakmak istiyoruz" dedi.

İsrail hükümetinin ülkenin güvenliğini öncelemediğini söyleyen Amber, güvenlik bürokrasisinin 7 Ekim'de yaşananların sorumluluğunu kabul ettiğini ancak Netanyahu'nun bu sorumluluğu üstlenmekten kaçındığını belirtti.



Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024, 10:30