İhraç edilecek

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptıktan sonra Lokmacı Kara Geçiş Kapısı civarında gelip, geçen insanlara hakaret yağdıran, bazılarını da darp eden Yunanistan uyruklu Theodoros Lazariotis tutuklandı.

Zanlının “Kıbrıs, Rusya ve Yunanistan kardeş, Türkler dışarı” şeklinde slogan atarak, saldırıyı gerçekleştirdiği açıklandı.

Hakkında “darp, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket” soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis18 Ocak 2024 tarihinde, saat 11.15 sıralarında, zanlının Lefkoşa’da Lokmacı Kara Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yaptıktan sonra Arasta Sokakta bulunduğu sırada, bir şahsa yumruk vurmaya çalışarak, yüksek sesle “Kıbrıs, Rusya ve Yunanistan kardeş, Türkler dışarı, burası Yunanistan” şeklinde bağırdığını söyledi. Polis, olayın ardından tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, zanlının kimliği henüz tespit edilemeyen birçok şahsı darp ettiğinin görüldüğünü ve bu kişilerin bulunup ifadelerinin alınacağını belirtti. Polis, ayrıca zanlının ülkeden deport edilmesi için Muhaceret Dairesine yazı yazılacağını ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.