İlk sırada ‘şiddet’

Suna ERDEN

Polis Genel Müdürlüğü Kadına Şiddete Müdahale Şubesi’nin verilerine göre; son 3 yılda 3 bini aşkın kadın şiddet gördüğü için polise başvurdu.

Darp, fiziksel şiddet, tehdit ve rahatsızlık gibi suçlara maruz kalan kadınlar polise sığınırken, başvuruların çoğunluğunu fiziksel şiddetin oluşturduğu görüldü.

Verilere göre; Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne, 1 Ocak –Ekim 2021 tarihleri arasında 994 başvuru yapıldı.

Polise yapılan 944 başvurunun 366’sını fiziksel şiddet oluşturdu.

Bu rakam 2020 yılında ise bin 63 olarak kayda geçti. Bin 63 başvurunun 646’sını fiziksel şiddet içerirken, 2019 yılında ise bin 51 kadın polise sığındı.

Bu başvuruların 634’sını da fiziksel şiddet oluşturdu.



Yapılan şikâyetler arasında tehdit, mala karşı şiddet, sözlü saldırı, cinsel suçlar da yer alıyor.Kurulduğu 25 Kasım 2018 yılından beri kadına yönelik birçok olayı ele alan Kadına Şiddete Müdahale Şubesi, şiddet mağdurlarına hukuki ve sosyal açından da yardım ediyor.Şube, alınan her şikâyeti değerlendiriyor. Şikâyet olsun veya olmasın ifade temin edilmesi halinde adli süreç başlatılıyor.Mağdurun hukuki girişim ve müdafi tedbirler almasına olanak sağlamak amacıyla ilk şikâyet sonrası gerekli yasal icraatlar yapılıyor.Zanlılar mahkemeye çıkartılarak adli kontrol şartlarına tabi tutuluyor.Gidecek yeri olmayan mağdurların sığınma evi olanaklarından yararlanması için girişimler gerçekleştiriliyor.Hukuki başvurular için ihtiyaç duyan mağdurlara ücretsiz hukuki destek sağlanması konusunda yardımcı oluyor.