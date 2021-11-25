Vatandaşın talebi arttı

Hüseyin ÇİÇEK

Sağlık Üst Kurulu’nun sınır kapılarından geçişlerde aşılılar dahil herkese test zorunluluğu getirmesi, günlük vaka sayılarının tespiti için 20 bini aşan tarama yapılması ve 2 doz Sinovac aşısı yaptıranların 6 Aralık’a kadar üçüncü dozu vurdurmalarının şart koşulması hem test hem de aşı merkezlerinde yoğunluğa neden oluyor.

Ülkenin dört bir yanındaki merkezlerde yoğunluk yaşanırken, Gazimağusa’da dün onlarca kişi test ve aşı merkezlerine akın etti.

Birçok kişi test yaptırırken, onlarca kişi de aşı olmak için sabahın erken Maraş Sağlık Ocağı’nın önünde sıraya girdi.



Sağlık ocağının önünde kuyruk oluşurken, vatandaşlar test ve aşı merkezlerinin artırılmasını istedi.Diyalog’a konuşan vatandaşlar, 6 Aralık’tan sonra üçüncü doz aşı yaptırmayanların aşısız sayılacağını ifade ederek, “Birçok yer ve iş yerleri aşısız kimseyi kabul etmiyor. Bu nedenle herkes 6 Aralık tarihinden önce üçüncü doz aşı yaptırmanın telaşına düştü. Madem aşı şart o zaman merkezleri artırsınlar” dedi.Vatandaşlar, ayrıca test zorunluluğu nedeniyle merkezlerde yoğunluk oluştuğunu, bu konuyla ilgili de önlem alınması gerektiğini sözlerine ekledi.Maraş Sağlık Ocağı yetkilileri de üçüncü doz aşı zorunluluğunun ardından vatandaşın talebinin arttığını belirtti. Yetkililer, hızlı bir şekilde aşılama yaptıklarını dile getirdi.