İmkanlar sağlandı, gelirler artırıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen “Birleştirilmiş Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul’daki oylamada 26 kabul, 5 ret oyu kullanıldı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Meclis Genel Kurulu’nda onaylanarak, yasallaşan Birleştirilmiş Belediyeler (Değişiklik) Yasası hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Öztürkler, çeyrek asırdan fazla bir süredir yürürlükte olan ve çağın ihtiyaçlarına cevap veremeyen 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda kapsamlı bir değişiklik yapıldığını ifade etti.

Belediyelerin önemli gelir kalemlerinden olan resim, harç ve vergilerde en son 2001 yılında düzenleme yapıldığına işaret etti.

Yerel yönetimler konusundaki en önemli ayak olan 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasası’na ilk günden itibaren çok önem verdiklerini ifade eden Bakan Öztürkler, şöyle devam etti:

“Yeni düzenleme ile belediyelerin, gelirlerinin artırılması başta olmak üzere belediyelerimizin sürdürülebilir mali yapılara kavuşması, denetlenebilir, şeffaf, hesap verebilir olmaları, çağdaş hizmetleri hayata geçirebilme imkânlarının artırılması, merkezi yönetim destek hizmetleri ile ilgili düzenlemeler, belediyelerin gelir paylaşımında adaletin sağlanması gibi önemli konularda mevcut yasada yapılan değişiklikle, çağdaş ve işlevsel bir hale getirilmiş, yapılan kapsamlı çalışma ile belediyelerin anayasası olarak kabul edilen 51/95 sayılı yasa, günün koşullarına uygun hale getirildi.”

“Belediyelerin gelirleri ciddi oranda artırıldı”

Belediyelerin en önemli gelir kaynakları olan vergi, resim ve harçların aylık asgari ücrete endekslendiğini, önemli oranlarda bu kalemlerin artırıldığını ifade eden Bakan Öztürkler, kıymet tartı ücreti, arıtma tesisi, vidanjör ve kanal açma hizmeti ücreti ile tüm resim, harç ve vergilerin günün koşullarına ve ihtiyaca cevap verecek şekilde asgari ücrete endekslenerek belli oranlarda yükseltildiğini açıkladı.

Belediyelere, Devlet bütçesinde öngörülen mahalli gelirlerin %9.25’i oranında pay ayrıldığını, Bu payın, belediyelere %85 nüfusları oranında, %15’in ise yüz ölçümleri oranında paylaştırılacağını söyleyen Öztürkler, “Eski yasada bu paylaştırma en son nüfus sayımına göre nüfusları oranında oluyordu. Yüzdelik ise %9 (yüzde dokuz) idi. Eski yasada %0.25’lik oran, nüfusu 6000’in altında olan belediyelere nüfusları oranında bölüştürülüyordu. Bu değişiklik yasasında nüfus ve yüzölçümü kıstası getirilerek, adilane bir bölüşümün yapılması hedeflendi” dedi.