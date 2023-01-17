‘Uyduruk’  hadislerden yola çıkmış

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın tartışma yaratan sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Lefkoşa’da bazı siyasi parti ve örgütler, ülkede uygulandığını savunduğu muhafazakarlaştırma politikalarına “dur” demek amacıyla protesto yürüyüşü yaptı. Ünsal’ın sözleri Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun dünkü toplantısında hararetli tartışmaların yaşanmasına da neden oldu. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Din İşleri Daire Başkanın sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylerken, İslam’ın kadınları birçok konuda erkekten daha üstün kıldığını, zaman içinde uydurma hadislerle bu hakların gasp edildiğini söyledi. CTP Genel Başkanı Tuhan Erhürman ise “Bu kişi uydurma hadislere dayanarak mı açıklama yapıyor diye Arıklı’ya soruyorum, cevabı 'evet' oluyor” dedi. Erhürman, uydurma hadislerle konuşan Din İşleri Başkanı'yla ilgili tespitin yapıldığını, tespitin gereğinin görevden alınma olduğunu dile getirdi.

Örgütler Başbakanlığa yürüdü

Ünsal’ın sözleri dün bazı siyasi parti ve örgütlerin Lefkoşa’da düzenlediği yürüyüşle protesto edildi. Eylemde, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın kamuoyunda tepkiye yol açan açıklamaları da protesto edildi ve "Gericiliğe karşı ses çıkar", “Ünsal evine” sloganlarıı atıldı. "Emeğimiz, bedenimiz, haklarımız bizimdir" yazan büyük pankart yanında çeşitli sloganların yer aldığı pankartlar da taşıyan eylemciler, saat 17.30'da Kumsal Parkı’nda buluşup, Başbakanlığa yürüdü. Yürüyüşün sonunda konuşan CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, eylemlerin, hükümetin, Ünsal’ı görevden alana kadar devam edeceğini, ayrıca tarikatlara karşı da mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. “Külliye değil, sığınma evi” sloganı da atılan eylemde, bazı siyasi parti, sendika ve derneklerin aralarında bulunduğu 48 örgüt tarafından ortak açıklama yapıldı. “Emeğimiz, Bedenimiz, Haklarımız Bizimdir!” sloganıyla yapılan açıklamada, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin kurduğu HAGEM'in davetlisi olarak Gazimağusa’da verdiği "vaazda"; özelde kadınların ve LGBTİ+’ların, insan haklarını yok sayan, genelde ise toplumun çağdaş ve demokratik yaşam şekline müdahale eden sözlerinden duyulan derinden rahatsızlık dile getirildi.

Vatandaşlığı iptal edilmeli

Açıklamada, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın derhal görevden alınıp, “Anayasal düzeni tehdit eden faaliyetlerinden ötürü, kendisine verilen istisnai vatandaşlığın iptal edilmesi” gerektiği savunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığının gereken denetimleri yaparak, çocukların maruz bırakıldığı istismarı engellemesi ve Milli Eğitim Yasası’na aykırı faaliyet gösteren yapılanmalara müdahale etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu görüşler dile getirildi:

“Okullardaki din dersleri, çocukların soyut düşünce yeteneklerinin geliştiği çağlarda, zorunlu değil seçmeli şekilde müfredata dâhil edilmelidir. Daha küçük yaştaki çocuklar için uygulanmamalıdır. Din dersi kitapları, farklı din ve inançları içermeli, felsefi ve bilimsel şekilde hazırlanmalıdır. Bu dersler okullarda Sosyoloji ve Felsefe öğretmenleri tarafından verilmelidir. İnsan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair dersler müfredata dahil edilmelidir. Hem Vakıflar İdaresi'nin hem de Din İşleri Başkanlığı’nın yapısı ve yasal dayanağı yeniden gözden geçirilerek, devlet eliyle topluma tek bir din ve inanç dayatılmamalıdır. Sağlıkta, eğitimde ve sosyal hizmetlerde yaşanan sorunlar ortada iken, Din İşlerine ayrılan bütçenin büyük bir kısmı söz konusu alanlardaki sorunları çözmek için kullanılmalıdır.”



Mecliste gergin anlar

Ünsal’ın sözleri Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun dünkü toplantısına hararetli tartışmaların yaşanmasına neden oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis’te Ünsal ile ilgili yaptığı açıklamada Din İşleri Daire Başkanın sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Arıklı, “İnşallah hoca bu tip maksadını aşan sözler sarf etmez” dedi. İslam’ın kadınları birçok konuda erkekten daha üstün kıldığını dile getiren Arıklı, zaman içinde uydurma hadislerle bu hakların gasp edildiğini, kadına Kur'an'ın verdiği hakları aynen iade edilmesi gerektiğini söyledi. Arıklı, Ünsal'ın sözlerinde dayatma zorlama olmadığını, bir fikir ortaya atıldığını, bunun o çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ahmet Ünsal’ın fikirlerini kendi şahsi düşüncesi olarak aktarmadığını, birtakım “uydurma hadislerden yola çıkarak bu tip şeylerin ortaya atılabildiğini” söyleyen Arıklı, baskı ve dayatmanın değil; nasihatin söz konusu olduğunu, Ünsal’ın düşüncesini aktardığını belirtti. Arıklı, “Bir ilahiyatçı olarak Ahmet Ünsal’ı vicdani ile baş başa bırakıyorum” dedi.

Erhürman: Görevden alınmalı

Meclis'te daha sonra CTP Genel Başkanı Tuhan Erhürman, usulle ilgili söz aldı. Erhürman, eleştirilere hükümet adına Arıklı’nın söz alarak cevap verdiğine işaret ederek Başbakan ve Başbakan Yardımcısının konuşmamasını eleştirdi. Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu olmasına rağmen Arıklı’nın her konuda bilgi paylaştığını belirten Erhürman, Arıklı’nın kişisel görüşlerini merak etmediklerini, yaşanan olayla ilgili hükümet adına verilen cevabın "vicdanla baş başa bırakmakla" bittiğini belirtti. “Bu kişi uydurma hadislere dayanarak mı açıklama yapıyor diye Arıklı’ya soruyorum, cevabı 'evet' oluyor. Bu kişi bu işi icra etmeye devam ediyor” diyen Erhürman, “Bu durumda yapılması gereken vicdanla baş başa bırakmak mı, herkes vicdanıyla baş başa kalacaksa size niye gerek var? Devlete, hükümete gerek yok o zaman. Burası vicdan muhasebesi yapılacak yer değil” dedi. Erhürman, ortada soruşturulacak bir durum olmadığını, neyin soruşturulacağını sordu. Uydurma hadislerle konuşan Din İşleri Başkanı'yla ilgili tespitin yapıldığını, tespitin gereğinin görevden alınma olduğunu dile getiren Erhürman, bunun yapılması gerektiğini ifade etti. Erhürman, Din İşleri Başkanı'nı hükümetin atadığını, kamu hizmeti yaptığını hatırlattı. Erhürman, hukukun koyduğu sınırları aşan kişilerin görevden alınması gerektiğini belirtti.

İncirli: Soruşturma açılmadı

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın bir seminerde yaptığı konuşmalara değindi. İncirli, “Bu konuşma bütün Kıbrıslı Türkleri en derinden rahatsız etmiştir. Kadınların temel insan haklarına ve demokrasiye saldırıdır” dedi. İncirli, soruşturma açılacağının söylendiğini ancak yapılması gerekenin Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın derhal görevden alınması olduğunu söyledi. İncirli, Kıbrıslı Türklerin çağdaş, laik, demokratik bir düzende yaşamak istediklerini belirtti.



