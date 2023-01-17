Yardım bekliyor

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde 2 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu, kalçası kırılan, sağ gözünde görme kaybı olan Hüseyin Maraşlı, devletin ilgisizliğinden yakındı. Aynı zamanda kalp ve diyabet hastası olan ve 2 aydır yatağa mahkum olan malul gazi Hüseyin Maraşlı, zor durumda olduğunu ifade ederek, yardım istedi. Maraşlı, “Bir malul gazi olarak bana bunu yaşatıyorlar. Yazıklar olsun, bana 2 madalya verenler bunu da reva görüyor” şeklinde konuştu.

Kaza yatağa mahkum etti

Diyalog muhabirine konuşan Maraşlı, maluk gazilik ve TMT’den 2 tane madalyası olduğunu belirtti ve 2 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu kalça kemiğinin kırıldığını ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde 2 defa ameliyat olduğunu ve tedavisinin orda tamamlandığını anlatan Maraşlı, hastaneden çıkışta ödeme yapılmadığı için rehin tutulduklarını ve parayı denkleştirdikten sonra ambulans ile eve getirildiğini aktardı.

Tedavisinin evde sürdüğünü ve masraflar için Sağlık Bakanlığı’na başvurduğunu belirten Maraşlı, isteğinin reddedildiğini iddia etti. Maraşlı, masrafların oldukça yüklü olduğunu ve karşılayamaz duruma geldiğini belirterek, “Bir malul gazi olarak bana bunu yaşatıyorlar, kaza sonucu diyabetin de etkisi ile sağ gözümü de kaybettim. Yazıklar olsun, bana 2 madalya verenler bunu da reva görüyor” şeklinde konuştu.