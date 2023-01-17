İbretlik ceza

Alayköy’de meydana gelen İnsan kaçakçılığı meselesi ile ilgili olarak yargılanan sanık Mohammad Kamil Ali Ali hakkındaki karar dün açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan heyet sanığı 2 yıl hapse mahkum etti. Mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Fadıl Aksun açıkladı. Aksun, sanığın mağdur göçmenlerden menfaat elde etmesinin suçun vahametini artırdığını belirtti.

Aksun kararda şu hususlara değindi:

“İnsan kaçakçılığı suçu ile göçmenlerin yasam hakları ve vücut bütünlükleri tehlike altında girmektedir. Şöyle ki, bu suçun işlenmesi sırasında göçmenlerin yaralanması veya ölmesi gibi sonuçların doğması durumunda göçmenlerin yaşam hakkı son bulabileceği gibi vücut bütünlükleri de zarar görebilecektir. Bir başka ifade ile bu suça konu kişiler bu suçlar bakımından suçun mağduru konumundadırlar. Diğer yandan insan kaçakçılığı suçu ile ülkeye giriş çıkış ve ülkede kalmaya ilişkin yasal düzenlemeler de ihlal edilerek kamu yararımıza oldukça ağır yara verilmektedir. İnsan kaçakçıları göçmen kişilerin ülkelerinden bir an önce kaçma güdüsünden faydalanarak bunu suiistimal ederek bu zor durumlarını istismar etmekte ve göçmenlerden haksız kazanç elde etmektedirler. Bu bağlamda, insan kaçakçılığı suçu ile kamu düzeni ve kamu güvenliği zarara uğramaktadır. Göçmenlerin içinde bulundukları zor durum dolayısı ile yüksek miktarda ödemeye razı olan insanların bu suçtan mağdur edilmeleri çok ciddi bir durumdur.”

Başkan Fadıl Aksun şöyle devam etti:

“Ülkemiz konum itibari ile savaş ve iç kargaşa yaşayan bir çok ülkeye yakın durumdadır. Bu durumda göçmenler tarafından bir kaçış veya başka ülkelere gitmek için basamak olarak kullanılmaktadır. Bu insanların canlarını kurtarmak için içinde bulundukları durumu suiistimal eden ve onlardan para kazanma çabası içinde olan birçok sanık ile karşı karşıyayız. İnsanların acılarından çıkar sağlama ahlaken kabul görmeyeceği gibi ülkemizin topraklarının da bu suistimale alet edilmesi de kabul edilemez bir durumdur. Bu sebeple bu tür suçların gün geçtikçe daha fazla mahkemenin gündeminde yer tuttuğu gerek huzurumuzdaki gerekse GKK Mahkemesi olarak yaptığımız oturumlardan görmekteyiz. Bu değerlendirmelerimiz ışığında, kamu yararı prensibinden hareketle gerek sanığa gerekse bu suçu işleme eğiliminde olan sair kişilere caydırıcı cezalar vermemiz gereklidir. Huzurumuzdaki olguları incelediğimizde, bu davaya konu mağdurlardan 2 tanesinin küçük yaşta kişiler olduğu ve daha kolay istismar edilebilecek ve vücut bütünlükleri daha kolay şekilde zarara uğratılabilecek kişiler olduğunu da görürüz. Bu hususu sanığın aleyhine değerlendiririz.”

Aksun, tüm hususlara değinerek, sanığa oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.