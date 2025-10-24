Sürat ve alkol 

Trafik ekipleri tarafından önceki gece ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 398 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucu çeşitli trafik suçlarından 553 sürücüye yasal işlem yapıldı, 85 araç trafikten men edildi ve bir sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçlarına bakıldığında 169 sürücünün hız limitlerini aştığı görüldü. Trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atan alkollü araç kullanımı kapsamında ise 31 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanırken yakalandı. Bir sürücünün hem ehliyetsiz hem de sigorta kapsamı dışında araç kullandığı belirlendi. Ayrıca 11 sürücü sigortasız araçla trafiğe çıktı. Sürüş esnasında cep telefonu kullanan 12 sürücü tespit edilirken, 10 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı. Muayenesi yapılmamış araçlarla trafiğe çıkan 23 sürücü hakkında işlem yapıldı. 50 sürücü ise seyrüsefer ruhsatı olmadan araç kullanmaktan dolayı rapor edildi. Elektrikli scooter kullanıcıları arasında da ihlaller yaşandı; 13 kişi kullanım kurallarına uymadığı için cezalandırıldı. Trafik ışıklarına uymayan 3 sürücü ile trafik levha ve işaretlerine uymayan 14 sürücü hakkında da yasal işlem uygulandı. Ayrıca 2 sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı, bir motosiklet sürücüsünün ise koruyucu başlık takmadan seyir halinde olduğu belirlendi. Bunların dışında 213 sürücü çeşitli diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.

