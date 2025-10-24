Sağlıkta kriz

Eczacılar Birliği, ülke genelinde ilaç eksikliği yaşandığını kaydederek bunun tedavi süreçlerini aksattığını, hastaların yaşam kalitesini düşürdüğünü ve sağlık çalışanlarının yükünü artırdığını belirtti. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Ayşe Zeki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuk psikiyatri alanında yaşanan ilaç sıkıntısına dikkat çekti. Mehmet Bahadır isimli vatandaş ise Diyalog aracılığı ile şikayetini dile getirdi. Mehmet Bahadır, doktor tarafından kendisine reçete edilen ilaçları ne hastanenin eczanesinde ne de hastanenin ecza deposunda bulunmadığını söyledi.

Eczacılar Birliği yazılı açıklama yaptı

Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan Kuran yaptığı yazılı açıklamada, son aylarda ülke genelinde çeşitli ilaç gruplarında yaşanan tedarik sıkıntılarının eczanelere ve dolayısıyla hastalara doğrudan yansıdığını vurguladı.

Kuran, özellikle kronik hastalıkların tedavisinde, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında kullanılan ilaçlarda ve bazı hayati öneme sahip preparatlara erişimde sorun yaşandığını kaydetti.

Eczacıların hastalarına reçetelerinde yazılı ilaçları temin etmekte güçlük çektiği ve bu süreçte ebeveynlerin, hastaların ve sağlık profesyonellerinin kaygı yaşadığının gözlemlendiğini ifade eden Kuran, “İlaç eksikliği, tedavi süreçlerini aksatmakta, hastaların yaşam kalitesini düşürmekte ve sağlık çalışanlarının yükünü artırmaktadır” dedi.

Kuran, sorunun, yalnızca tedarik zincirinde yaşanan bir aksama değil, toplum sağlığını doğrudan etkileyen bir halk sağlığı krizi meselesine dönüştüğünü belirtti. İlaç planlamasının daha öngörülebilir, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının büyük önem taşıdığını belirten Kuran, açıklamasına şöyle devam etti:

“Eczacılarımız, hastalarının mağdur olmaması için muadil ilaç temini, farklı formlara yönlendirme ve hekimlerle iletişim gibi yollarla büyük bir özveriyle çalışmaya ve çözüm üretmeye devam ediyor. Ancak bu çabalar, kalıcı çözümün yerini tutmamaktadır. Sağlık hizmetinin sürekliliği için, ilacın erişilebilirliği en temel gerekliliktir. Her bireyin tedaviye erişim hakkı anayasal bir haktır. Bu hakkın güvence altına alınması, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak, çözüm odaklı her adımda yer almaya; mesleğimizin bilgi birikimi ve sahadaki deneyimiyle katkı sunmaya hazırız. Bu süreçte tüm ilgili kurumların iş birliği içinde, hızlı ve kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini belirtiriz.”

Doktor sosyal medyadan isyan etti

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Ayşe Zeki de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuk psikiyatri alanında yaşanan ilaç sıkıntısına dikkat çekti.

“Bir Çocuk Psikiyatristinin çığlığı İlaç yok. Sabır da tükeniyor.” İfadelerini kullanan Zeki, Ritalin, Concerta ve Medikinet gibi ilaçların uzun süredir temin edilemediğini belirtti.

Zeki, aylardır ilaçları birbirleriyle değiştirerek ya da farklı formlara geçerek idare etmeye çalıştıklarını ancak artık bu çarelerin de tükendiğini vurguladı.

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda öfke patlamaları, zorbalık ve şiddet davranışlarının arttığını belirten Zeki, “Bir çocuk bağırıyor, bir anne ağlıyor, bir öğretmen tükeniyor” ifadeleriyle durumun toplumsal boyutuna dikkat çekti.

Zeki paylaşımında, yaşanan sorunun yalnızca bir “ilaç krizi” olmadığını belirterek, “Bu, çocukların ruh sağlığı hakkının, insan haklarının ve tedavi hakkının ihlâlidir” dedi.

Devlette ilaç yok, vatandaş mağdur

Mehmet Bahadır isimli vatandaş ise Diyalog aracılığı ile dile getirdi. Mehmet Bahadır, doktor tarafından kendisine reçete edilen ilaçları ne hastanenin eczanesinde ne de hastanenin ecza deposunda bulunmadığını söyledi. Bahadır, devlette ishal ilaç eksikliği olduğunu, vatandaşların özel eczanelere mecbur bırakıldığını kaydetti.

Kendisin de hemşire emeklisi olduğunu, daha önce beyin kanaması da geçirdiğini söyleyen Bahadır, “İlaçlarımızı hastanede bulamıyoruz. Hastane eczanesi ilaç deposuna, ilaç deposu da tekrar hastane eczanesine yolluyor. Vatandaş ile dalga geçiyorlar. İlaçlarımızı hastanede bulamıyoruz. Her ay bin TL ilaç parasını özel eczaneye cebimden veriyorum” dedi.

Sosyal sigorta emeklisi Bahadır, yetkililere seslenerek dar gelirli vatandaşların ilaçlarını özelden temin etmekte zorlandığını da vurguladı.