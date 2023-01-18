5 okurumuza çeyrek altın

Diyalog gazetesinin, okurlar için düzenlediği ‘Altın Kampanyası’nın ikinci hafta talihlileri belli oldu.

tv2020’de canlı yayın sırasında Ömer Kadiroğlu tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonucunda çeyrek altın kazanan 5 talihlinin isimleri şöyle:

1. Fatma Abraş Dağyolu

2. Yıldırım Altıner Lefke

3. Önder Onursal Yedidalga

4. Ayşe Özata Lefkoşa

5. Ceylan Korkmaz Mağusa

Üçüncü çekiliş 31 Ocak’ta

Altın kampanyasının üçüncü çekilişi ise 31 Ocak Salı günü gerçekleşecek. Toplamda 10 kupon biriktiren okurlar, bunları 30 Ocak mesai bitimine kadar Diyalog Medya’ya gönderip, çekilişe katılma hakkı elde edecek.

Üçüncü çekiliş 31 Ocak Salı günü yine tv2020’de gerçekleşecek canlı yayında belirlenecek.

Diyalog Medya Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Derya Ercan, çeyrek altın kazanan okurların kimlik kartlarıyla birlikte kuruma başvurmaları gerektiğini söyledi. Ercan “talihli okurlarımızın Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesindeki binamıza yarından itibaren gelmelerini bekliyoruz” dedi.