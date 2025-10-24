Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Suriçi Bölgesi’nde dün sabah şüpheli bavul panik yaşanmasına neden oldu. Namık Kemal Meydanı yakınlarında bir bölgede, yol kenarında, saat 08.30 sıralarında boş bir bavul gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri, bölgeye giderek gerekli önlemleri aldıktan sonra, bomba imha uzmanı tarafından çanta fünye ile patlatıldı.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre; dün saat 08.30 sıralarında, Gazimağusa’da Mahmut Celalettin Sokak üzerinde, yol kenarında şüpheli bir bavulun olduğu polisin bilgisine gelmesi üzerine, polis ekipleri tarafından konu yere gidilerek, gerekli çevre emniyeti tedbirleri alındı. Akabinde, Bomba İmha Uzmanı tarafından şüpheli bavula müdahale edildi. Bavulun içerisinde iki adet boş pet şişe olduğu tespit edildi.



Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025, 09:57