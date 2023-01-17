Beklenen oldu. Ülke sular altında

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Yağışların devam etmesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ın birçok bölgesinde sorunlar yaşandı. Özellikle dere yataklarının kapatıldığı bölgeler sular altında kaldı. Evden çıkamaz duruma gelen vatandaşlar, dere yatakları üzerindeki yapılaşmayı protesto ederken, tedbir almayan yöneticilere ağır eleştiriler yöneltti.

Yağmur drenaj kanallarının kapalı veya yetersiz olduğu bölgelerde su birikintileri oluşması nedeniyle Sivil Savunma ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bazı bölgelerde özel şirkete ait vidanjörler de göreve çağrıldı. Bu arada taşan Geçitköy Barajındaki suların bir kısmı kontrollü bir şekilde dere yatağına akıtıldı.

Evleri su bastı, yollar kapandı

Ülkeyi etkisi altına alan yağışlı hava, istinat duvarlarının yıkılmasına, araçların, evlerin ve bazı iş yerlerinin sular altında kalmasına taş ve toprak kaymalarına, su baskınlarına yol açtı. Sivil Savunma, İtfaiye, Belediyeler ve vatandaşlar seferber oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle Girne-Değirmenlik dağ yolu, Arapköy ikinci kavşağı, Çamlıbel-Geçitköy yolu, Kozanköy- Karşıyaka yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ardahan-Kantara- Kaplıca yollarında sisten dolayı görüş mesafesi 5 metreye düştü

Kapanan yollarda bölge belediyeleri temizlik ve su tahliye çalışmaları yaparak yolun kısa sürede tekrardan kullanımını sağladı.

Ekipler seferber oldu

Aşırı yağış Girne ve Çatalköy bölgesinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Araçlar yollarda suya gömülürken bazı iş yerlerini de su bastı. Polis, itfaiye, Sivil Savunma ekipleri ve bölgedeki özel iş araçları Girne Şehir Merkezi, Çatalköy ve Karakum bölgelerinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ile trafikte su baskınları nedeniyle mahsur kalan araçların kurtarılmasına yardımcı oldu.

Aşırı yağışların etkili olduğu köylerde de zor anlar yaşandı. Köy yollarında biriken sular sürücülere zor anlar yaşatırken dolup taşan dereler bazı yolların kapanmasına neden oldu. Belediye ekipleri ve vatandaşlar kapanan yolların açılması ve suyun tahliyesi için iş birliği yaptı.

Bodrum katını su bastı

Başbakanlığa bağlı Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ülke genelinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok bölgede su taşkınları meydana geldi. Ekipler, Gazimağusa’da Yeniizmir bölgesinde bodrum katını su basan bir evde de su tahliyesi yaptı.

Tarihi binanın taşları yıkıldı

Gazimağusa’nın Suriçi bölgesinin girişindeki hisar taşlarının kırılmasının ardından, Lala Mustafa Camii arka kısmında bulunan tarihi bir binanın, taşları da yağmurdan yıkıldı. Diyalog muhabirine ulaşan bölge sakinleri ve Suriçi esnafı, tarihi binanın şiddetli yağmurlar nedeniyle hasara uğradığını belirtti.

Yağışlı hava bölgeyi terk edecek

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışlı havanın bugünden sonra bölgeyi terk edeceğini; havanın 24 Ocak’a kadar genellikle parçalı az bulutlu geçeceğini; 24-25 Ocak’tan itibaren yeni bir yağış sisteminin bölgede etkili olacağını söyledi. Aralık ayının meteorolojik tahminlerin dışında kaldığını, yüksek basınç sisteminin blokesi nedeniyle yağışlı havanın bölgeye ulaşamadığını belirten Buran, “1941’den bu yana en sıcak ikinci Aralık ayını yaşadık” dedi. Buran, “Kış geç geldi ama meteorolojik tahminler yağışların önümüzdeki aylarda da devam edeceğini gösteriyor” dedi.

Buran, bugün de devam edecek yağışların etkili olmasını beklemediklerini ifade etti. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, ocak ayı yağış normalinin KKTC genelinde 74,9 kilogram olduğunu, ilk 16 gününde bu miktarın yakalandığını, ay sonuna kadar yağışların normalleri geçeceğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023, 10:57