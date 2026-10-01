İnceleme yapılacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 23 yaşındaki bir kadını fuhşa teşvik ettikleri ve erkeklere pazarladıkları gerekçesiyle tutuklanan Nijeryalı R.L.M. ile D.O.V. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlıların ikametgahında fuhşa teşvikle ilgili notların bulunduğu bir not defteri ele geçirildiğini ve defterin incelemeye alınacağını açıkladı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Laçin Çelikesmer, 26 Eylül 2026 tarihinde, V.Ç.M. isimli şahsın Karakol Mahallesi’nde zanlılar R.L.M. ile D.O.V.’nin ikametgahında fuhşa teşvik edildiği yönünde bilgi alınması üzerine konu adrese baskın yapıldığını söyledi.

Polis, ikametgahın yatak odası kısmında yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu madde de tespit edilerek emare alındığını mahkemeye aktardı.

Müşteki V.Ç.M.’den ifade temin edildiğini ve yapılan soruşturma sonucunda zanlılar tarafından fuhşa teşvik edildiğinin belirlendiğini kaydeden Çelikesmer, zanlıların da ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Zanlılara ait 5 cep telefonunun da incelemeye alındığını belirten polis, zanlıların 27 Eylül 2026 tarihinde mahkemeye çıkarıldığını ve haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Polis, bu süre içerisinde konu ikametgahta fuhşa teşvik ile ilgili bazı notların bulunduğu bir not defteri tespit edildiğini söyledi. Söz konusu not defterine el konulduğunu ve inceleme yapılacağını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek ek tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme; zanlıların soruşturma maksatlı 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.