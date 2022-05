İşin içinden çıkılamıyor

Ömer KADİROĞLU

Turizm merkezi Girne’deki dükkan sahipleri, turizmde bir miktar hareketliliğin başladığını, ancak bunun satışlara yansımadığını belirtiyor. Özellikle elektrik fiyatlarındaki artışın herkesi sıkıntıya soktuğunu belirten Girne esnafı “Giderlerimiz sürekli artıyor ama gelirlerimiz azalıyor. İşin içinden çıkamaz noktaya geldik” diyor.

Sürekli hükümet krizi yaşamak yerine, ciddi icraat beklediklerini söyleyen Girne esnafı, elektrik ücretlerinin düşürülmemesi ve pahalılığa çare bulunmaması halinde herkesin kepenk indireceği uyarısında bulunuyor. Diyalog muhabirine konuşan esnaf “pandemi öncesindeki günlerimizi çok arıyoruz” diyerek, yetkilileri çarşıya davet ediyor.

Ne dediler…?

Hıdır Kurnaz

“Girne’de uzun yıllardır esnaflık yapıyorum. Pandeminin kapalılık döneminde çok zor günlerden geçtik. Şu anda işlerimizde biraz olsa da iyileşme var ancak her hafta dükkânımız için aldığımız malzemelerin fiyatları artıyor. Ayrıca geçen ay 2 bin lira ödediğimiz elektrik faturası bu ay 6 bin kusur lira geldi. Giderlerimiz çok arttı. İşlerimizin devamı için yapmamış gereken ödemeleri karşılayamıyoruz. Yeni hükümet oluşturuldu. Bu hükümetten de bir öncekilerden beklediğimiz gibi elektrik, temel ihtiyaçlar ve benzeri alanlarda esnafı ve halkı rahatlatacak çalışmalar yapmalarıdır. Mesela uzun zamandır çarşı iznine çıkmayan askerlerin tekrar çarşıya çıkacağı çalışmalar yapılmalıdır.”

Halit Pakin

“İşlerimiz pek iyi gitmiyor. Kazandığımız para elektrik, kira, vergi ve benzeri ödemelere gidiyor. Gelirler giderleri karşılayamaz durumdadır. Masalarımız genelde boş kalıyor. İnsanla çarşıya çıkmaya başladı ancak ceplerinde para olmadığı için esnafa faydası olmuyor. Yeni hükümet oluştu ve biz kara borsanın önüne geçmeleri için adım atmalarını bekliyoruz. Esnafa ve halka ilgisizlik böyle devam ederse çok kişi dükkânını kapatacak. Çarşıda kalabalık var ancak mekânlar boş. Şu an Bakanlık makamında olan herkes çarşıya çıkarak halkın nabzını tutmalıdır. Eğer hükümet esnafı kalkındırırsa esnaf ödemelerini yaparak devleti kalkındıracaktır. Daha önce ayda bin lira gelen elektrik bu ay üç bin liraya çıktı. Halkın alım gücünü arttıracak ve esnafın kalkınmasına sağlayacak çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.”

Şenol Barış

“İşlerimiz bu ara iyi değil. Yakıttaki aşırı yükselme nedeniyle toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Artan fiyatlar vatandaşları zorluyor. Girne’de şu anda kalabalık günler yaşanıyor ancak bu kalabalık kesinlikle işlerimize yansımıyor. Hükümetten çok beklentimiz var.

Bazı adımlar atmalarını istiyoruz ama artık onlar güven veremiyor. Hükümet bir bozulup bir kuruluyor diğer yandan da halk hizmet bekliyor. Yeni kurulan hükümetten dövizle fiyatlandırma konusunda bir çalışma yapmasını bekliyoruz. Kiralar döviz olarak talep edildiği için esnaf da vatandaşlar da her geçen gün daha da zora giriyor. Umarım artık halkın refahı ve alım gücünü arttırıcı çalışmalar yaparlar.”

Ertan Yaman

“İşlerimiz eskisine göre bayağı bir düştü. Pandemi ile kaybettiğimiz işlerimiz eskisi gibi değildir. Çarşıda şu sıralar kalabalık günler yaşanıyor ancak alım gücü kalmadığı için insanlar alışveriş yapılmıyor. Fiyatlar çok yükseldiği için eskiden üç alan halk bugün bir bile alamıyor. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor. Bu nedenle de kalabalık görünen çarşının durumu işlerimize yansımıyor. Hükümetten beklentimiz var ancak beklentimizi karşılayabileceklerini düşünmüyoruz. Kendi aralarında sürekli kavga ediyorlar ve bu kavgalar nedeniyle halka sıra gelmiyor. Yaşanan kavgalar bitmeden de yeni kavgaların başlayacağını görüyoruz. Bu hükümetin bir- iki yıl gitmeyeceğini tahmin ediyorum.”

Şenol Vardar

“Yaz sezonu olduğu için çarşıda insan kalabalığı biraz arttı ancak bu kalabalık dükkânlara hiç yansımıyor. Geçen yıl 100 TL olan bir ürün bu yıl 500 lira oldu. Daha önce Güney Kıbrıs’tan gelenler sayesinde çok güzel işlerimiz vardı ancak şu an gelirler giderleri karşılayamaz durumdadır. Girne’de birçok dükkân kapatmamak için direniyor. Yeni hükümet oluştu ve hiçbir beklentim yoktur. Bu ülkede her şey bitti artık ve siyasilerden hiçbir beklentimiz kalmadı. Ben bu yaşımdayım sokağa çıkmaya korkar oldum. Çok daha kötü günlerin bizleri beklediğini düşünüyorum.”

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022, 10:03