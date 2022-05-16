Kaçan şahıs aranıyor

Girne’ye bağlı Ozanköy bölgesinde Nijerya uyruklu 29 yaşındaki Kennedy Chukwuemeka’ya ait park halindeki üstü açık araçtan hırsızlık yapmaya çalıştıkları iddia edilen iki kişiden biri yakalandı.

Kaçan şahıs aranırken, yakalanan M.K. (E-21) ‘mülke tecavüz ve suç işlemeye teşebbüs’ suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada hırsızlığa teşebbüs eden zanlı ile arkadaşının aracın sahibi tarafından son anda fark edildiği belirtildi. Fark edilen zanlılardan A.B.’nin kaçtığı, M.K.’nin ise olay yerinde yakalandığı açıklandı.

Bir kişi aranıyor

Soruşturmayı yapan Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlının 13 Mayıs 2022 tarihinde saat 05.30 sıralarında A.B. ile birlikte Girne’ye bağlı Ozanköy bölgesinde Nijerya uyruklu 29 yaşındaki Kennedy Chukwuemeka’nın evinin önünde park halinde duran SN 171 plakalı üstü açık arabadan hırsızlık yapmaya çalıştığını söyledi. Polis memuru Ömer Yavuz, araç sahibinin durumu fark ettiğini, zanlılardan A.B.’nin kaçtığını, M.K.’nin ise olay yerinde yakalandığını belirtti. Polis memuru Yavuz, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında mülke tecavüz ve suç işlemeye teşebbüs suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.