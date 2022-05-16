Bölge renklendi

Hüseyin ÇİÇEK

Serdarlı Belediyesi ile muhtarlığın işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Serdarlı Sestaları 8.Bahar Şenliği’ dün gerçekleştirildi.

Açılışını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı şenlik sergi ile başladı.

Kıbrıs’a özgü el işleri ve yiyeceklerin stantlarda satışa sunulduğu şenliğe halkın ilgisi yoğun oldu.

Gün boyunca halk dansları gösterisi, klasik otomobil, jimnasntik gösterisi, manastır gezisi yapılırken, Değirmenlik Orkestrası da müzik ziyafeti sundu.

Şenlikte, gün boyunca açık olan Durmuş Dede Türbesi de ziyaret edildi.

Tatar ve şenliğe katılan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre stantları gezdi.

Tatar vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Serdarlı Sestaları 8. Bahar Şenliği’nin açılışında yaptığı konuşmada, iki yıldan sonra böylesine güzel bir festivalde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Örf, adet ve kültürlerin yaşatılmasında festivallerin büyük önem taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şenlik kapsamında bir de Serdarlı Muhtarlığı’nda, bugün hayatta olmayan Serdarlılı Ayşe Çimen ve Fatma Gürsu Anısına Üretici Kadınlar Sergisi’nin açılışını yaparak kendilerini rahmetle andı ve onların, el emeği göz nuru eserlerinin sergilenmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Bölgenin merkezi konumundaki Serdarlı'da gençlerin iş bulabilmesi, yatırım ve çalışma ortamlarının çeşitlenmesi ve hizmetlerin artması için hükümet olarak belediye ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar gençlere, kültürel zenginliklerin aktarılması için yapılan bu güzel etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, Serdarlı Belediye başkanına, belediye çalışanlarına ve bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek stantları gezdi, el emeği ürünleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Çok anlamlı

Meclis Başkanı Töre de Serdarlı’yı isim olarak her zaman çok anlamlı bulduğunu ifade ederek, şenlikte vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Serdarlı’nın el sanatlarının yapımında önemli yer tutan bir bölge olduğuna değinen Töre, kültüre ve sanata yapılan yatırımın çok değerli olduğunu belirtti.

Töre, şenliği düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2022, 10:01