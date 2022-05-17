Kapasitesi 4 bin kitap

Lefkoşa Türk Lisesi'ne Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı ve Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle kazandırılan kütüphane törenle açıldı.

Lefkoşa Türk Lisesi'ndeki açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Benter, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Daire Başkanı Cengiz Topel Uzun, kütüphane projesine destek veren kurum temsilcileri, okul aile birliği üyeleri, okul personeli ve öğrencileri olmak üzere birçok kişi katıldı.

LTL Müdürü Niyazi Türkseven’in açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar, Barutçuzade Vakfı adına Av. Metin Hakkı ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, açılışının yapıldığı kütüphanenin önemine değinerek kütüphane projesini hayata geçiren ekibin, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ve Barutçuzade Vakfı’nın bu projesinin örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugün, atalarımızın bu topraklarda verdiği mücadele ile kendilerinin harcamadığı ama gelecekte bizler ve sizler için ayırdıkları ve vakfettikleri malların nasıl değerlendirilebileceğini hep birlikte görüyoruz” dedi.

KKTC’de ihtiyaç duyulan alanlarda proje geliştiren ekiplerin Vakıflar İdaresi’ne başvurarak, projelerin hayata geçirilmesinde imkan sağladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, imkanları iyi yönetip, halkın geleceği için vakıf mallarının idaresinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter’e büyük görev düştüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Büyük fedakârlıklar sonucu bugüne taşınan vakıf malları kimsenin şahsi çıkarına olmamalıdır” dedi.

Bu arada Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun kütüphane alanı 100 metrekare genişletilerek daha fazla kitap stoklanması ve 4 bin kitabı barındıracak bir kapasiteye ulaşması hedeflendi.