İskele’ye para akıttı

Hüseyin ÇİÇEK

İnterpol tarafından aranan Rus uyruklu Stanislav Mitrushi’nin 2018 yılından beri sahte Arnavut pasaportuyla KKTC’de kaldığı ortaya çıktı. KKTC’de kaldığı süre içerisinde sahte pasaportla bir hayat süren; emlak satın ala ve ikamet izni çıkaran zanlı, İskele polisinin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.

Zanlının evini arayan polis, 2 adet bilgisayar, 5 cep telefonu, USB bellek yanı sıra kara para olduğu düşünülen 150 bin 30 sterlin ile 120 bin dolar nakit paraya emare olarak el koydu.

Polis, yapılan araştırma sonucunda zanlının Rusya’da işlemiş olduğu birçok suç nedeniyle İnterpol tarafından arandığının tespit edildiğini açıkladı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

2018’de sahte passaportla geldi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Tunceli, zanlının 2015 yılında KKTC’ye geldiğini, 2018 yılında ayrıldıktan sonra aynı yıl sahte Arnavutluk pasaportu ile Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını belirtti. Polis, zanlının o tarihten itibaren 5 yıl süre ile sahte passaport ile ülkemizde kaçak olarak kaldığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının bu süre zarfında İskele bölgesinde çok sayıda taşınmaz mal aldığını ve sahte pasaportla ikamet izni çıkardığını bildirdi. Polis, zanlının evinde arama yapıldığını ve 2 bilgisayar, 5 cep telefonu, USB bellek ve kara para olduğu düşünülen 150 bin 30 sterlin ile 120 bin dolar paraya amere olarak el konduğunu açıkladı.

Yürütülen soruşturmada zanlının Rusya’da işlediği birçok suç nedeniyle İnterpol tarafından arandığını tespit ettiklerini açıklayan polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023, 10:05