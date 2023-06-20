Şok baskın

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Dipkarpaz’da düzenlenen operasyonda 2 kilo hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu maddenin yanı sıra eski eser niteliğinde 8 adet sikke, bir zil, bir kolye ucu ve 4 anfora ele geçirildi. Operasyonda 4 adet canlı mermi de ele geçirilirken, Okan İldeniz isimli zanlı mesele kapsamında tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, 15 Haziran 2023 tarihinde Dipkarpaz’da, marina yakınlarında uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair bilgi aldıklarını ve bölgeye giderek pusu görevine başladıklarını söyledi. Polis, zanlının, bölgeye aracıyla geldiğini ve Sipahi köyü yönüne döndüğü esnada aracının durdurularak alıkonulduğunu aktardı.

Polis, araç içerisinde arama yapıldığını ve 13 adet strech naylon içerisinde toplamda 2 kilo ağırlığında, hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Evinde eski eser ve mermi bulundu

Zanlının evinde de arama yapıldığını belirten polis, evin çeşitli böümlerinde, eski eser niteliğinde 8 adet sikke, bir zil, bir kolye ucu ve 4 anfora ele geçirildiğini ifade etti. Polis, ev içerisinde 4 adet canlı mermi bulunduğunu da açıkladı. Soruşturmanın tamamlanmadığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.