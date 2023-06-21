İş dünyası moral verdi

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman, ekonomik örgütlere yönelik ziyaretlerine Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile devam etti.

Başman, ziyarette KT Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Oldukça dostane bir ortamda gerçekleşen görüşmede, güncel ekonomik durum da ele alındı.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, iş ve sosyal yaşamda, yıllardır yakın dostlukları bulunan Ali Başman’ın böylesine bir göreve soyunmasının hem siyasete hem ülke ekonomisinin yönetilmesine pozitif katkıları olacağına inandıklarını söyledi.

Ekonomik çarkların dönmesi, üretimin ayakta kalması için siyasette de insan potansiyeline ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Kamacıoğlu, demokratik yarış içerisinde halkın takdirine vurgu yaptı; Başman’a yürekten başarılar diledi.

Ali Başman da dostları ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, Sanayi Odasının ekonomik yaşamdaki önemine vurgu yaptı.

25. inci milletvekilliğini kazanarak siyasi istikrarı sağlamak istediklerini her platformda dile getirdiklerini belirten Başman, “Siyasi istikrarı en çok sanayicimiz ve ekonomimiz için istiyoruz” dedi.

Başman, tempoyu artırdı

Başman, Lefkoşa’da sırasıyla, Yakın Doğu Üniversitesi, Alayköy ve Sanayi Bölgesi, Yılmazköy’ü ziyaret ederek, görüşmeler gerçekleştirdi, vizyonunu anlattı.

Başman, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla ekonomik, eğitim, enerji ve siyasetin diğer gündemi ile ilgili sohbetler de gerçekleştirdi, soruları yanıtladı.



Surlariçi’nde etkinlik

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu’nun ev sahipliğinde Surlariçi’nde Başman için etkinlik düzenlendi.

Miting havasında geçen etkinlikte, atkılar ve bayraklarla turuncu dalga oluşturuldu.

Geceye, güneş UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, örgüt başkanları da katıldı.

Samimi ortamda gerçekleşen gecede, gençler Ali Başman’a sevgi gösterileriyle destek verdiler.

