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Rum benzinciler eylem yapacak

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Rum benzinciler, kuzeyden akaryakıt alımını protesto için Metehan kapısında eylem yapacak

Rum benzinciler eylem yapacak
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  Güney Kıbrıs’taki akaryakıt istasyonu sahiplerinin, KKTC’den akaryakıt alınması nedeniyle yaşadıkları gelir kaybını protesto etmek için 27 Haziran’da Metehan Geçiş Kapısı’na yürüyecekleri bildirildi.

   Haravgi gazetesi, Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Birliği Basın Sözcüsü Hristodulos Hristodulu’nun, akaryakıt istasyonu sahiplerinin ‘hükümetin kendilerini desteklememesi’ nedeniyle öfkeli olduklarını ve dinamik tedbirler almaya hazırlandıklarını söylediğini yazdı.
   Gazete, eylemde tankerlerle ve yaya olarak Metehan Geçiş Kapısı’na gelineceğini; buradan da Başkanlık Sarayı’na yürüneceğini kaydetti.
   Haberde, eylemin saatiyle ilgili detay yer almadı. 

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023, 10:05
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