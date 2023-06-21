Büyük coşku yaşandı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün yüksek lisans ve doktora mezunları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile gerçekleştirilen törenle diplomalarını aldı. Törende 364’ü yüksek lisans ve 55’i doktora olmak üzere toplam 419 mezun büyük bir coşkuyla keplerini attı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende; Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Gözdem İlkay ve İmge Dinçer tarafından müzik dinletisi verildi.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer ile gecenin mezunlarından KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Dr. Afaq Al Ramahi ve Dr. Olasile Adoliye Adedoyin birer konuşma yaptı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Genel Müdürü Selahaddin Bayırkan da yüksek lisans eğitimini tamamlayan kızı Aksanur Bayırkan’a diplomasını takdim etti.

Kepler coşkuyla fırlatıldı

Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 2022-2023 bahar dönemi mezunları büyük bir coşkuyla keplerini attı

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Türkçe ve Uluslararası Hukuk bölümlerinin 2022-2023 eğitim yılı bahar dönemi mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Türkçe ve İngilizce programlardan mezun olan 130 genç hukukçu diploma töreninin ardından büyük bir coşkuyla keplerini attı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen törene; Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları, aileleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından akın Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İlyas Abdullin tarafından keman dinletisi gerçekleştirildi.

