Yoğun katılım oldu

Girne Belediyesi Kültür Sanat Eğitimleri kapsamında gerçekleşen heykel kursu, yoğun katılım ile başladı. Temel eğitim ve büst yapımı ile başlayan heykel sanatı kursu, teorik ve pratik olarak iki alanda ele alınıyor. Heykeltıraş Nevin Halis eğitmenliği ile gerçekleşen ve üç ayrı grup olarak devam eden kurslar, Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nde hayat buluyor.

Katılımcıların sanatsal yaklaşımı ile iç duygularının, farklı malzemelerin kullanımı ile ortaya çıkmasını sağlayan eğitimler; bireylerin sosyal bir çevrede, stres ve yoğun iş temposundan ayrılarak duygu, düşünce ve hayallerini sanat yoluyla geliştirmelerini hedefliyor. Eğitimler, sanatın tanımının yeniden sorgulandığı, klasik heykel tarihinden ve tekniklerinden başlayan heykel sanatı kursunun temel alt yapısını oluşturuyor.



Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023, 10:01