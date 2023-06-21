Cesetleri 160 parçaya böldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Türkmenistan uyruklu 4 kişiyi öldürüp, cesetlerini evde derin dondurucu ve buzdolabına koyan şüpheli Saparmurat Haliyev'in geçmişte kasaplık yaptığı öğrenildi.

Son 2 yıldır inşaatlarda çalışan Haliyev'in cinayetleri 13 Haziran'da işlediği ortaya çıkarken, cesetleri 160 parçaya böldüğü belirtildi.

İzmir'deki yabancı uyruklu 4 kişiyi öldürülüp cesetlerinin buzdolabı ve derin dondurucuya konulduğu kan donduran cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Haziran saat 11.00'de yapılan ihbarın ardından yaklaşık bir saat içerinde şüphelinin kimliğini tespit etti.

Hemen ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, mahalle halkının ifadesine başvurdu.

İfadelerde şüphelinin derin dondurucu almak için adres sorduğunu öğrenen ekipler, kamera kayıtlarından yola çıkarak derin dondurucuyu aldığı Konak ilçesi İkiçeşmelik semtindeki spot eşya dükkanına gidip, iş yeri sahibinin ifadesini aldı.

Ekipler ayrıca şüphelinin öldürdüğü kişilere ait cep telefonlarını toplayıp, Konak ilçesindeki Basmane semtindeki bir telefoncuya sattığını da belirledi.

Yapılan çalışmalar neticesinde çemberi iyice daraltan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yaklaşık 2 yıldır Çeşme ilçesinde inşaatlarda çalıştığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, Haliyev'i gözaltına aldı.

Katil zanlısı Saparmurat Haliyev'ın öldürdüğü 4 kişiyi toplam 160 parçaya böldüğü öğrenildi.

Saparmurat Haliyev'ın geçmişte kasaplık yaptığı belirtildi.