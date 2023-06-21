Vekillik ihtimali elimizden alındı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) “Dayanışma Gecesi” Lefkoşa Hidden Garden’da düzenlendi.

Geceye TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Genel Sekreter Ersen Sururi, Genel Başkan Yardımcıları Zuhal Koreli ve Nevzat Özkunt, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TDP’li eski vekil Zeki Çeler, adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürülen Kıdemli eski Yargıç Tacan Reynar, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyeleri, partililer ve aileleri katıldı.

TDP Genel Başkan Mine Atlı, bir buçuk yıldır yürüttüğü görevinde öğrendiği en önemli şeyin; siyasetin her anının, her gününün kişiye farklı şeyler öğrettiği ve kattığı olduğunu belirtti, YSK’nın Reynar’la ilgili aldığı karara değindi.

Atlı, “YSK, adayımızın bu seçim sonucunda vekil olma ihtimalini elimizden almış olabilir. Ama bu karar; bize en zor zamanda birbirimize nasıl kenetleneceğimizi öğretti. Bu ülkenin en yüksek yargı organının üyelerine haksız olduklarını söyleyecek cesareti olan yoldaşlarımızın olduğunu gösterdi” dedi.

“Zaferleri de birlikte yaşayacağız”

Kararın ardından kendilerinden hesap soran değil “Arkanızdayız” diyen bir PM ile karşılaştıklarını, partili gençlerin mahkeme koridorlarında saatlerce fedakârca beklediğini anlatan Mine Atlı, hem PM ve MYK üyelerine hem gençlere hem de bu süreçte kendilerini mahkemede temsil eden Avukat Ayşe Öztabay’a teşekkür etti.

“Bu partinin insanları, sevinçlerini, heyecanlarını, öfkelerini ve göz yaşlarını bu şekilde paylaştıkça ben inanıyorum ki en büyük zaferleri de paylaşacak yaşayacaktır” diyen Atlı, TDP’nin yine eskisi gibi temsiliyet anlamında hak ettiği konumda olmasının mümkün olduğunu, buna bir buçuk yıl öncesinden daha fazla inandığını kaydetti.

“TDP’nin iktidarda olması…”

“Tacan Reynar gibi dürüst, temiz, donanımlı ve cesur insanları aramıza kattıkça bu parti büyüyecek güçlenecek” diyen Mine Atlı, belki TDP’nin iktidarda olmasının tek başına Kıbrıs sorununun çözümüne yetmeyebileceğini ancak TDP’nin iktidarda olmasının, samimiyetle barış isteyen insanların nefes alması anlamına geleceğini vurguladı.

Özkunt: Ülkenin TDP’ye ihtiyacı var

TDP Genel Başkan Yardımcılarından Nevzat Özkunt, onurlu, köklü ve her türlü şaibeden uzak sosyal demokrat geleneğin temsilcileri olarak örnek bir dayanışma gösterdiklerini belirterek, TDP’nin bu ülkeyi yönetmeye aday olduğunu, kimsenin TDP’yi küçük veya yok hükmünde göremeyeceğini kaydetti.

Özkunt, “Bunu sempatizanlarımızla, üyelerimizle dayanışarak, büyüyerek, örgütlenerek kanıtlayacağız ve ilk seçimlerde de göstereceğiz. Bu ülkenin, hiçbir yerden talimat almayan, hiçbir yer boyun eğmeyen, biat etmeyen, sadece toplumuna hesap veren ve toplumu için mücadele veren TDP’ye her zamankinden daha fazla ihtiyacı var” dedi.

Reynar: YSK, seçilme hakkımızı elimizden aldı

Gecede kısa bir konuşma yapan Tacan Reynar ise “Biz çok zorlu bir süreçten geçtik ve günün sonunda istediğimiz olmadı. Maalesef YSK, bugüne kadar almadığı bir kararı, özel olarak bizim için üreterek seçilme hakkımızı elimizden aldı. Bunun için üzgünüz ama içimizdeki en temel duygu aslında öfke” dedi.

Harmancı: Bu badireyi atlattığımızı gösterdik

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da gecede kısa bir konuşma yaparak, en zor zamanlardan çıkmayı başarmış bir gelenekten geldiklerini, bu zor dönemin de kendilerini daha çok birbirine bağlayacağını, daha çok düşünmesini, üretmesini sağlayacağını ve çoğalmayla ilgili daha çok motive edeceğini söyledi.

Akıncı: Gençleri görmekten mutluyum

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "partinin gençleri" dediği Genel Başkan Mine Atlı, Tacan Reynar ve Genel Sekreter ile diğer tüm gençleri görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Akıncı, partinin bir diğer "değeri" olan LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da üç dönem Lefkoşa’da bileğinin hakkıyla çatır çatır seçimleri kazandığını söyledi.

Örgütlenmenin sadece dayanışma yemekleriyle sınırlı kalınmaması gerektiğini, halka gitmenin ve fikirleri anlatmanın çeşitli yolları olduğunu kaydeden Akıncı, bu adaletsizliği halka anlatmak ve benzeri durumlara karşı örgütlenmenin gerektiğini vurgulamanın zorunluluğuna dikkat çekti.

Akıncı, “Uzun zamandır ben de birçok insan gibi kendi kafamda sorguluyorum. ‘Bu memlekette, bu kadar müdahalelerin olduğu bir ortamda seçimlerin gerçekten bir anlamı kaldı mı?’ diye. Herkes soruyor bunu. Ama örgütlenmeden, kenarda, köşede oturup olan biteni seyretmek mi daha doğru? Onu mu yapmamız lazım? O zaman her şeyi teslim ederiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023, 10:01