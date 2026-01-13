İşlemler başlatıldı

Ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilerek tutuklanan biri Nijeryalı, bir diğeri Kenyalı, 2’si Pakistan-lı, 3’ü Kongo vatandaşı, 5’i Bangladeşli 12 kişi mahkemeye çıkarıldı. Aralarında 2020 yılından beri ka-çak yaşam süren zanlılardan 8 Ocak’ta yakalanan 10 zanlı hakkında 8 gün, önceki gün Lefkoşa’da tes-pit edilen 2 zanlı hakkında ise 3 gün ek süre talep edildi.

Duruşmada 10 zanlı hakkında ihraç işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. Yeni tutuklanan 2 zanlı hakkında da sınır dışı işlemi başlatılacağı açıklandı.

Tutuklanan M.M., M.R., M.O.I., U.M., M.A., M.Z.I., T.O.R., T.K.K., J.N.S., M.R.I., F.S. ve P.M.M. mah-kemeye çıkarılarak, olgular aktartıldı.



Polis memuru; 8 Ocak 2026 tarihinde Haspolat’ta, Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından gerçek-leştirilen kontrol sırasında Bangladeş uyruklu zanlı M.Z.I.’nin 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren 353, M.M.’nin 7 Ocak 2025 tarihinden itibaren 366, M.O.I. ile M.R.’nin 30 Eylül 2024 tarihinden 465 gün ve Pakistan uyruklu U.M.’nin ile M.A.’nın 27 Ekim 2025 tarihinden itibaren 73 gün KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.



Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve aleyhlerinde soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru; zanlılar hakkında ihraç işlemlerinin başlatıldığını, ancak sürecin henüz tamamlanmadı-ğını belirterek 8 gün ek tutukluluk süresi talep etti.



Polis memuru; 8 Ocak 2026 tarihinde saat 11.25 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şube Amirliği’ne gelen zanlı T.O.R. hakkında yapılan muhaceret soruşturmasında, 30 Kasım 2025 tarihin-den itibaren 39 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, T.K.K.’nin 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 770, J.N.S.’nin 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren 39 gündür ve M.R.I.’nin 22 Haziran 2024 tarihinden itibaren 565 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, bu 4 zanlı hakkında da ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını kaydede-rek 8 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

2 zanlı hakkında 3 gün ek süre talep edildi

Polis memuru; 11 Ocak 2026 tarihinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde tespit edilen zanlı F.S.’nin 21 Mayıs 2022 tarihinden itibaren bin 331 gündür, zanlı P.M.M.’nin ise 29 Kasım 2020 tarihinden itibaren bin 869 gündür KKTC’de yasal statüsü olmaksızın ikamet ettiğinin tespit edildiğini aktardı.

Polis, zanlıların ihraç edilebilmesi için gerekli yazışmaların yapılması gerektiğini ifade ederek, 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; zanlılar hakkında talep edilen 8 ve 3 gün ek tutukluluk sürelerini uygun bularak onayladı.