Yerli üretim

Ulusal Muhafızlar Kıbrıs yapımı insansız hava araçları teslim aldı. Rum Ulusal Muhafızlar Komutanı, iki Poseidon H10 insansız hava aracı ve bir komuta-kontrol sistemi aldıklarını duyurdu. İHA'ları Limasol'da faaliyet gösteren bir Rum firması üretiyor.



Yeni İHA ve anti-drone sistemleri kritik tesis güvenliğinde kullanılacak.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yerli savunma sanayi hamlelerini hızlandırarak askeri amaçlı insansız hava araçları (İHA) ve drone karşıtı sistemlerini kamuoyuna tanıttı.



Rum Milli Muhafız Ordusu’nun sergilediği projeler arasında sabit kanatlı ve çok rotorlu (VTOL) askeri drone’lar, elektronik gözetleme sistemleri ve anti-drone teknolojileri yer aldı. Sistemlerin sınır gözet-leme, keşif, elektronik istihbarat ve kritik tesis güvenliği alanlarında kullanılacağı bildirildi.

Ulusal Muhafızlar Komutanı Korgeneral Emmanuel Theodorou, Mosfiloti’deki Patroklos Kokkinos Kampı’nda düzenlenen törende, Swarmly Ltd.’den teslim alınan iki adet Poseidon H10 İHA ve bir ko-muta-kontrol sistemini tanıttı. Theodorou, sistemlerin teslim alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ulusal güvenliğe önemli bir yatırım ve yerli savunma sanayisinin gelecekteki büyümesi-nin kanıtı” olduğunu vurguladı.



Theodorou, Poseidon İHA’nın “Ukrayna cephesinde gerçek operasyon koşullarında kullanıldığını ve modern, yüksek yoğunluklu operasyonel ortamın gereksinimlerini karşıladığını” belirtti.

Topçu birlikleri komutanı Albay Costas Pavlides ise sistemlerin sembolik ve operasyonel öne-mine dikkat çekerek, araçların sadece maddi değer taşımadığını, aynı zamanda Ulusal Muhafız-ların görev, disiplin ve özveri anlayışını temsil ettiğini söyledi. Pavlides, teslim alınan sistemlerin personelin moralini güçlendireceğini ve toplumun güven duygusunu pekiştireceğini de sözlerine ekledi.

Theodorou ve Pavlides, yeni teknolojilerin hem mevcut hem de gelecekteki operasyonlarda Ulusal Muhafızların etkinliğini artıracağını ve Kıbrıs’ın savunma alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilir konuma gelmesine katkı sağlayacağını vurguladı.