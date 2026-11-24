Türkiye Cumhuriyeti bankalarının 19 Kasım’da KKTC’de faaliyet gösteren döviz bürolarının hesaplarını kapatması, ülkedeki döviz piyasasında endişeye neden oldu. Döviz Büroları Birliği, işlemlerin durma noktasına geldiğini belirterek yetkililere çağrı yaparken, Bankalar Birliği ise yurt dışı para transferlerinde yaşanan aksaklıkların uluslararası hizmet sağlayıcı bankaların politika değişikliklerinden kaynaklandığını açıkladı.

Nakit ve döviz işlem akışı kesildi

Kıbrıs Türk Döviz Büroları Birliği Başkan Yardımcısı Arda Tüccar, hesapların önceden herhangi bir bildirim yapılmadan kapatıldığını belirterek, bankalar üzerinden gerçekleştirilen nakit ve döviz işlem akışının kesildiğini söyledi. Tüccar, kararın kayıt dışılığı artırabileceği ve kara parayla mücadeleyi zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Hesapların yeniden açılmasını isteyen Tüccar, “Bu vahim bir hatadır ve bu hatanın en erken zamanda düzeltilmesi şarttır” ifadelerini kullandı. Tüccar, hesapların bilinçli bir kararla kapatılması hâlinde, Maliye Bakanlığı ile sistem yöneticilerinin döviz bürolarının uğradığı zararın nasıl tazmin edileceğini kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi.

Banka kayıtlarının para hareketlerini izlemeye ve denetlemeye imkân verdiğini vurgulayan Tüccar, döviz bürolarının bankalarla işlem yapmasının engellenmesinin kara parayla mücadeleyi zayıflatacağını savundu. Tüccar, para akışının bankacılık sistemi dışına itilmesinin kayıt dışılığı artıracağını ve yasal olarak faaliyet gösteren döviz bürolarının varlığını tehlikeye atacağını belirtti.

Tüccar, “Kayıtlı ve şeffaf piyasa düzenini savunan döviz bürolarımızı sistemin dışına iten bu karardan derhal geri dönülmelidir” diyerek başta Maliye Bakanlığı olmak üzere yetkililerden bankacılık işlemlerindeki tıkanıklığı gidermelerini istedi.

Bankalar Birliği: Kalıcı çözüm için çalışıyoruz

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ise yurt dışı para transferlerinde yaşanan kesintilere ilişkin açıklamasında, sorunun doğrudan yerel bankaların gerçekleştirdiği işlemlerden kaynaklanmadığını belirtti. Uluslararası hizmet sağlayıcı bankaların politika ve uygulamalarındaki değişikliklerin transfer işlemlerini etkileyebildiğini kaydeden Önal, bazı para birimlerinde yaşanan kesintinin beklenenden uzun sürdüğünü ifade etti. Önal, müşterilerin havale işlemlerinde gecikme yaşamaması için alternatif kanallar oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, sorunun geçici çözümlerle sınırlı kalmaması amacıyla tüm bankaları kapsayan ve çok sayıda alternatif sunan kalıcı bir çözüm üzerinde çalışıldığını açıkladı.