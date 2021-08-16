İşletme sahiplerini uyardı: Kapatma gelecek

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan taramaların artırılacağını ve aşılamaya hız verileceğini belirtti. Üstel, vakalarda görülen artıştan dolayı kapanma ya da daha sıkı tedbirleri uygulamaya koymak yerine, hem işvereni hem de müşterileri “güvence altına almak” için “AdaPass” sistemini ülke içinde uygulamaya koyma kararı aldıklarını açıkladı. Bakan Üstel, AdaPass uygulamasını yerine getirmeyen işletmelere para ve kapatma cezası uygulayacaklarını kaydetti.

Üstel, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin geçen perşembe günü aldığı yeni kararlar uyarınca, salgınla mücadele kapsamında, Bakanlık tarafından belirlenen işletmelerin 20 Ağustos Cuma gününe kadar sisteme kayıt yaptırması gerektiğini belirtti.

Bakan Üstel, bu tarihten sonra bu işletmelere girişte AdaPass uygulamasının “zorunlu” hale geleceğini ve uygulamayı yerine getirmeyen işletmelere para ve kapatma cezası uygulayacaklarını kaydetti.

Üstel, “bulaşmanın en çok görüldüğü” mekanlar dikkat alınarak belirlenen bu işletmelerde kişilerin aşı belgesi üzerindeki QR kodunun sistemden okutularak, gerekli aşı belgesi ve PCR testleri yeterli olanların mekanlara girişine izin verileceğini ve bu uygulama ile bulaşmanın önünü almayı hedeflediklerini de söyledi.

174 bin 354 kişiye birinci doz aşı vuruldu

Üstel, ülkede uygulanan aşılamada birinci doz aşı olan kişi sayısının “her geçen gün azalmakta” olduğunu belirterek, “özellikle bulaşmanın en çok görüldüğü 18-40 yaş grubunda aşılanma oranın düşük olduğunu ve bu oranı yükseltmek için özellikle eğlence merkezlerine gidenlere yönelik bazı yaptırımlar ve teşvikler uygulayarak, bu kişilerin aşılarını yaptırarak bu mekanlara daha rahat bir şekilde girebilmelerini sağlamaya çalıştıklarını” söyledi.

Bakan Üstel, geçen cuma günü itibarıyla ülkede 174 bin 354 kişiye birinci doz, 170 bin 917 kişiye ise ikinci doz aşı uygulandığını, ülke nüfusunun yüzde 46’sına birinci doz, yüzde 45’ine ise her iki doz aşı yapıldığını söyledi. Bakan, toplumun yüzde 50’sinin hala aşılanmamış olduğuna ancak bugünden itibaren aşılanmanın 12 yaş ve üzerine indirileceğini ve 12-18 yaş grubunun aşılanmasıyla toplumdaki aşılanma oranının yüzde 10-20 artabileceğini kaydetti.

“Yaş sınırını 12 yaşa düşürüyoruz ve 12-18 yaş arasını aşılamaya başlayacağız ki burada toplumun yaklaşık yüzde 10-20’sine tekabül eden bir kesim vardır.

Çünkü 12-18 yaş arası yaklaşık 25 bin gencimiz var” diyen Üstel, 12-18 yaş grubunun Yakın Doğu Üniversitesi’nin beş farklı merkezinde aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

Eylül’de yüz yüze eğitime başlamayı hedeflediklerini yineleyen Üstel, “Okula gidecek, üniversiteye gidecek öğrencilerimizi de aşılamak ve en azından yaşanacak herhangi bir olumsuzluğun önüne geçmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Toplumun yüzde 10’luk kesimi aşılanmaya karşı

Bakan Üstel, toplumun yaklaşık yüzde 10’luk bir kesiminin aşılanmaya karşı olduğunu belirterek, “Aşılanma bağışıklığı artırıyor, bu hastalığa yakalanmanız durumunda hastalığı daha rahat atlatmasına yardımcı oluyor ve ülkenin önünü açmak için de en büyük ilacımız aşıdır. Aşı karşıtı olanların tüm bunları değerlendirdikten sonra aşı olacaklarına inanıyorum” diyerek aşı tereddüdü olan kişilere aşılanmaları yönünde çağrıda bulundu.

3. doz aşılamada 55 yaş ve üzerine ineceğiz

Bakan Üstel, ülkede iki doz aşı olan kişilere bir doz hatırlatma (RAPEL) aşısının uygulamasına ve kriterlerine ilişkin bir soru üzerine, ülkede birçok kişinin birinci ve ikinci doz aşılarını mart ayında olduğuna işaret ederek, “İki doz aşı olup en az 4 ayını ve en fazla 6 aynı dolduran kişilere 3. doz aşı uygulanmaya başladığını” söyledi.

Sağlık Bakanı Üstel, 3. dozun öncelikli olarak en çok risk taşıyan sağlık çalışanlarına yapıldığını, ardından kronik hastalar ile 70 ve 65 yaşa uygulandığını belirterek, bugünden itibaren 3. doz aşı uygulamasında 55 yaş ve üzerine inileceğini açıkladı.

Üstel, 3. doz aşı olmak isteyen 55 yaş ve üzeri kişilerin, ülke genelinde faaliyet gösteren 38 aşı merkezine “randevusuz” müracaat edip kayıtlarını yaptırarak, aşılarını olabileceklerini söyledi.

Üstel, ülkede bol miktarda aşı bulunduğunu, aşı tedarikinde bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Öğrenciler için aşı ayırdık

Bakan Üstel, Eylül’de yüz yüze eğitimin başlaması konusunda kararlı olduklarını belirterek, Eğitim Bakanlığı ile istişare içinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyelerini de dikkate alarak, yüz yüze eğitimin başlaması kapsamında alınacak tedbirler konusunu ele aldıklarını ve bir kılavuz hazırlayacaklarını ve bu kılavuz kapsamında yüz yüze eğitimin Eylül’de başlayacağını söyledi.

Üstel, yükseköğretimde ise üniversiteler ile istişarelerde bulunarak, yükseköğretim için yurtdışından gelecek aşılanmamış öğrenciler için aşı ayırdıklarını ve bu öğrencilere üniversite kampüslerinde aşılama yapılacağını açıkladı. Üstel, yükseköğretim için yurt dışından yaklaşık 40 bin öğrencinin gelmesini temenni ettiklerini belirterek, bu miktarda bir aşının onlar için ayrıldığını kaydetti.

Test sayısı arttı

Bakan Üstel, vakalarda gözlemlenen artışın Covid-19 taramalarının artırılmasından kaynaklandığını belirterek, şöyle konuştu:

Geçmişte günde 3 bin- 4 bin civarlarında test yapılarak günde 50-60 vaka bulunurken, biz şu an günde ortalama 20 bin civarında test yapıyoruz ve ortalama 140 civarında vaka buluyoruz. Bunu 6 aylık bir periyotta toplandığınızda ne kadar fark olduğunu ve vaka sayısının artmadığını görebilirsiniz. Yani yapılan taramalarla vaka sayılarının yükselmiş olduğunu görürsünüz.

Üstel, 20 Temmuz ve Kurban Bayramı’nın getirdiklerinin ve özellikle insanların pandemi kurallarına uymamalarının da gözlemlenen bu artışta bir etken olduğunu kaydetti.

Üstel, vakalarda artış yaşanırken hastaneye yatışlarda “büyük bir artışın” olmadığını, hastaneye yatışların şu an 60 civarında seyrettiğini, ancak bu vakaların “ağır vaka” olmadıklarını söyledi.