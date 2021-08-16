Gökhan polisi kalbinden bıçakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Hırsızlık, uyuşturucu, kavga, darp gibi birçok sabıkası olan ve kefaletle sokakta dolaşan Gökhan Takımcılar; dün yeni bir suç işledi! Restoran işletmecisinin aracını çaldığı için aranan Takımcılar, kendisini gözaltına almak isteyen polis çavuşu Fahri Toklu’yu kalbinden bıçakladı.

Kalbinden bıçaklanan çavuş Lefkoşa Devlet Hastanesinde ameliyata alınırken, Takımcılar ortadan kayboldu. Kötü haberi alan çavuşun ailesi hastaneye akın ederek gözyaşı döktü.

Bu arada Akdoğan bölgesinde yapılan aramalar sonucu Gökhan Takımcılar'ın kullanımındaki araç terk edilmiş bir halde bulundu. Zanlıların yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs'a kaçmış olabileceği de belirtilirken, Gökhan ve Ecevit Takımcılar'ın bulunması için SBA polisi de alarma geçti.

Çavuşu bıçaklayıp kaçtı

Elde edilen bilgilere göre dün saat 19.00 sıralarında Gaziköy’de meydana gelen olay şöyle gelişti:

Akdoğan’da T.M. isimli erkek bir şahsın park halinde aracı dün öğle saatlerinde restoranın önünden çalındı.

T.M. polisi arayarak, durumu bildirdi. Gazimağua polisi ve bölge karakolları araç hırsızlığı konusunda bilgilendirildi.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli ekipler hırsızı bulmak için akşam saatlerinde devriye gezerken, Gaziköy'de bir arazi içerisinde, şüpheli gördükleri bir aracın yanına yaklaştı.

Polis ekipleri, araçta bulunan Gökhan Takımcılar ile akrabası Ecevit Takımcılar’dan izahat istedi. Ancak Gökhan Takımcılar polisi görünce paniğe kapıldı, olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Polis çavuşu Fahri Toklu, yanındaki polis memuruyla birlikte Gökhan Takımcılar’ı gözaltına aldı. Bu sırada polis ile Takımcılar arasında arbede yaşandı; makul kuvvet kullanılarak gözaltına alınmak istenen zanlı, Toklu’yu kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ailesi büyük bir şok yaşadı

Zanlı olayın ardından Ecevit Takımcılar ile birlikte araca binerek, uzaklaştı. Ağır yaralanan Toklu ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan Toklu, uzun süren müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı. Hastane önünde toplanan ailesi gözyaşı dökerken, Toklu’nun mesai arkadaşları Gökhan Takımcılar ile Ecevit Takımcılar’ı bulmak için ülke genelinde aramalara başladı.

Her yerde aranıyorlar

Polis, iki zanlının fotoğraflarını yayımlayarak, görenlerin bildirmesini istedi. Polis tarafından yapılan açıklamada, “Gaziköy'de meydana gelen bir polis memurunun bıçaklanması olayı ile ilgili meselede zanlı olarak görülen Gökhan Takımcılar ve Ecevit Takımcılar aranmaktadır. Konu şahısları görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur” denildi.

Araç bulundu

Akdoğan bölgesinde yapılan aramalar sonucu Gökhan Takımcılar'ın kullanımındaki araç terk edilmiş bir halde bulundu. Zanlıların yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs'a kaçmış olabileceği de belirtilirken,

Gökhan ve Ecevit Takımcılar'ın bulunması için SBA polisi de alarma geçti.

Suç makinesi

Uyuşturucu, hırsızlık, kavga, darp gibi birçok suçtan sabıkası olan Gökhan Takımcılar, defalarca hapis yatıp çıkmasına rağmen suç işlemekten vazgeçmedi. Takımcılar, 2019 yılında hırsızlık suçundan dolayı tutuklu bulunduğu cezaevinden merdiven dayayarak, duvarı aşıp ve tasarrufunda bulundurduğu iple aşağıya inerek firar etti. Zanlı kaçtıktan 3 gün sonra düzenlenen operasyonla yakalanarak, yeniden cezaevine konuldu.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, 11:08