Tek yol federasyon

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre; AKEL lideri Stefanos Stefanu yayımladığı mesajda, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 2’nci safhasının bu yılki yıl dönümünde “vatanlarının dramatik gelişmelerle karşı karşıya olduğu” iddiasında bulundu.

“Kıbrıs’ın nihai bölünmesi ve Maraş’ın yerleşime açılmasının, her zaman olduğundan daha gözle görülür olduğunu” iddia eden Stefanu, bundan ötürü “Kıbrıs halkının tümüne, Erdoğan-Tatar ikilisinin bölücü planlarının iptal edilmesi için, vatanın özgürlüğü ve yeniden birleşmesi adına birlik ve mücadele çağrısında” bulundu.

Stefanu, AKEL’in Derinya’da düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, Anastasiadis’e seslenerek, müzakerelerin yeniden başlaması için inisiyatif almasını istedi.

“Anastasiadis’i müzakerelerin yeniden başlaması için inisiyatif almaya ve kendilerini nihai bölünmeye yakınlaştıran gelişmeleri pasif bir şekilde izlememeye çağıran” Stefanu, “darbe ile işgalin sonuçlarını bugün hâlâ yaşadıklarını” iddia etti.