Dehşet saçtı

Suna ERDEN

Girne’de Suat Aksu ile imam nikâhlı olan 29 yaşındaki kadın dehşeti yaşadı. İddialara göre; E.E. isimli genç kadın uyuduğu esnada eşinin saldırısına uğradı. Suat Aksu, daha önceden kavgalı olduğu eşini bıçakla karnından yaraladı.

Acı içerisinde gözünü açan ve eşini elinde bıçakla karşısında gören genç kadın paniğe kapılarak, çırpınmaya başladı.

Aksu’nun elindeki bıçağı almaya çalışırken ellerini kesen E.E., canını kurtarmayı başardı.

Daha sonra pişman olan zanlı E.E.’yi hastaneye götürünce olay polise yansıdı. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, aleyhine getirilen iddiaları reddetti.

Zanlı, “Eşim çok sarhoştu. Ben bıçağı elinden almak isterken kendini yaraladı. Ben onu yaralamış olsaydım hastaneye getirmezdim” iddiasında bulundu.

Seni öldüreceğim

Soruşturmayı yapan polis memuru, olayın 14 Ağustos 2021 tarihinde 04.30 sıralarında zanlı ile E.E.’nin birlikte yaşadığı evde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının daha önce tartıştığı imam nikahlı eşi E.E.’yi uyuduğu esnada karnından bıçakla yaraladığını, bu esnada uyanan genç kadının kendisini korumak için direndiğini söyledi. Polis, E.E.’nin karnında 3 santim yüzeysel sıyrık oluştuğunu, ayrıca bıçağı almaya çalıştığı esnada yüzük parmağında 3, elinin üst kısmında santim kesi oluştuğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının genç kadına saldırırken, “Seni öldüreceğim” diyerek, tehdit ettiğini de belirtti.

Polis memuru, zanlının daha sonra imam nikâhlı eşinden özür dileyerek, kendisini bağışlamasını istediğini, alıp Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürdüğünü ifade etti.

Polis, hastanenin durumu kendilerine bildirdiğini, ihbar üzerine zanlının tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde bazı beyanlarda bulunduğunu, bunların araştırılacağını dile getirdi. Polis, zanlının evinde yapılan aramada 4 tane bıçak bulunarak, kanıt olarak alındığını söyledi. Polis, yapılacak incelemenin ardından olayda kullanılan bıçağın tespit edileceğini ifade etti.

Polis memuru, zanlı hakkında şiddet tehdidi ve yaralama suçlarından soruşturma başlatıldığını, incelenecek emareler ve alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

İddiaları kabul etmedi

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise polisin aktardığı iddiaların doğru olmadığını öne sürdü. Zanlı eşinin çok fazla alkollü olduğunu ileri sürerek, “Çok sarhoştu. Ben bıçağı elinden almak isterken kendini yaraladı. Ben onu yaralamış olsaydım hastaneye getirmezdim” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.