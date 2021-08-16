Kıbrıs’ta limonun kilosu 15 lira

Ömer KADİROĞLU

Narenciye ülkesi olarak bilinen Kuzey Kıbrıs’ta limonun kilosu 15, portakalın ise 10 liraya çıktı. Lefkoşa’da dün kurulan Pazar yerinde limonun yanı sıra tezgâha konan birçok ürünün fiyatı da cep yaktı. Şeftali 20 liradan satışa sunulurken, armut ve üzüm 15 liraya tezgaha kondu. Domates, salatalık kilosu 10 liradan alıcı beklerken, Pazar esnafı, fiyatların girdi maliyetlerinden dolayı arttığını dile getirdi. Diyalog’a konuşan esnaf, döviz kurunun dalgalanması, akaryakıt, elektrik maliyetlerinin üretim maliyetlerini etkilediğini ifade etti. Bu arada geçtiğimiz haftaya kıyasla birçok ürünün fiyatları değişmezken bazı ürünlerin fiyatlarının yükseldiği gözlemlendi

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi;

ÜRÜN 08-08-2021 FİYATI 15-08-2021 FİYATI

Bamya: 20.00 TL (Kilosu) 20.00 TL (Kilosu)

Kavun: 6.00 TL (Kilosu) 7.00 TL (Kilosu)

Salatalık: 10.00 TL (Kilosu) 8.00 TL (Kilosu)

Soğan: 3.50 TL (Kilosu) 5.00 TL (Kilosu)

Taze Fındık: 25.00 TL (Kilosu) 25.00 TL (Kilosu)

Mantar: 20.00 TL (Kilosu) 20.00 TL (Kilosu)

Patates: 3.50 TL (Kilosu) 5.00 TL (Kilosu)

Portakal: 10.00 TL (Kilosu) 10.00 TL (Kilosu)

Elma: 7.00 TL (Kilosu) 15.00 TL (Kilosu)

Şeftali: 20.00 TL (Kilosu) 18.00 TL (Kilosu)

Domates: 10.00 TL (Kilosu) 8.00 TL (Kilosu)

Kayısı: 40.00 TL (Kilosu) 35.00 TL (Kilosu)

Armut: 15.00 TL (Kilosu) 15.00 TL (Kilosu)

Limon: 12.00 TL (Kilosu) 15.00 TL (Kilosu)

Muz: 10.00 TL (Kilosu) 8.00 TL (Kilosu)

Patlıcan: 5.00 TL (Kilosu) 7.00 TL (Kilosu)

Sultani Üzüm: 15.00 TL (Kilosu) 20.00 TL (Kilosu)

Sarımsak: 5.00 TL (Tane) 5.00 TL (Tane)