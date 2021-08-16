Vakalarda rumları geçtik

Kuzey Kıbrıs’ta dün yapılan 9 bin 857 test sonucunda 163'ü yerel, 1’i yurt dışından, 14’ü gözetim altındaki temaslılardan olmak üzere 178 pozitif vaka saptandı; tedavisi tamamlanan 271 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saat içinde yapılan 14 bin 8 test sonucunda 165 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, can kaybı yaşanmadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, vakalardan 66’sı Lefkoşa, 43’ü Girne, 49’u Gazimağusa, 3’ü İskele, 1’i Güzelyurt, 1’i de Lefke bölgesinden saptandı.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-17, Gönyeli-17, K.Kaymaklı-6, Dereboyu-1, Akıncılar-1, Minareliköy-1, Yenişehir-1, Cihangir-3, Hamitköy-4, Haspolat-2, Değirmenlik-1, Göçmenköy-3, Ortaköy-8,

Marmara 1,

Girne: Girne Merkez-18, Taşkent-2, Zeytinlik-1, Yukarı Girne-4, Aşağı Girne-4, Alsancak-4,

Karşıyaka-1, Doğanköy-1, Karakum-1, Karaoğlanoğlu-2, Ozanköy-1, Lapta-4

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-24, Çanakkale-2, Sakarya-4, Karakol-1, Paşaköy-1, Serdarlı-1, Türkmenköy-1, Gülseren-1, İnönü-1, Köprü Köyü-1, Anadolu-2, Maraş-2, Ulukışla-1, Beyarmudu-3, Yeniboğaziçi-4

İskele: Ardahan-1, Ötüken-1, Yenierenköy-1

Güzelyurt: Yayla Köyü-1

Lefke: Gemikonağı-1.

Test sayısı 2 milyon 184 bin 888’e yükseldi

KKTC’de dün itibarıyla test sayısı 2 milyon 184 bin 888’e, vaka sayısı ise 13 bin 666’ya yükseldi.

Pandeminin başından beri hastalığı geçirip iyileşenlerin sayısı 11 bin 803’e ulaştı.

12 hasta yoğun bakımda

Halen tedavisi devam eden bin 820 kişi bulunuyor. Bunlardan 69’u Pandemi Merkezi, 1665’i pandemi otellerinde takip ediliyor. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 12’ye yükseldi.

Tetkikleri devam eden vaka sayısı 74 olarak açıklandı.

KKTC’de bugüne kadar Coronavirüs kaynaklı 43 can kaybı oldu.

Aşı ve bileklik

Dün ülke genelinde sadece 124 aşı yapıldığı açıklandı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre, son 24 saatte 369 kişiye bileklik takıldı, 336 bilekliğin takibi de sonlandırıldı.

Güvende Kal Genel tabloya göre takip edilen bileklik sayısı 2 bin 805’e, takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 36 bin 34’e ulaştı.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan 14 bin 8 test sonucunda 165 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, dün can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısı 107 bin 872'ye yükselirken, tedavi altında olan 240 hastanın 84'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Tedavi görenlerin yüzde 82,09'unun aşısız oldukları da belirtildi.