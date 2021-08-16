Bağlantıları araştırılıyor

Suna ERDEN

Girne’de önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 240 gram uyuşturucuyla yakalanan Chizi Armstrong Ejiogwu ve Audrey Tarisai Ringa Dumbura dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada uyuşturucu maddenin kaynağının araştırılacağı belirtilerek, süre talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 14 Ağustos 2021 tarihinde saat 09.20 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Girne’de Kurtuluş Caddesi Perla Sitesi’nden çıkış yapmaya çalışan SE 858 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi. Polis, araçta yapılan aramada sağ arka tekerlek davlumbazı içerisinde 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis memuru, araç sürücüsü Chizi Armstrong Ejiogwu ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı Audrey Tarisai Ringa Dumbura’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı gün 10.10- 11.10 saatleri arasında Chizi Armstrong Ejiogwu’nun Girne’deki ikametgâhında yapılan aramada yarım gram daha hintkeneviri, beş adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan sigara izmariti ve bir adet plastik öğütücü bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin laboratuvara gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca zanlıların bağlantılarının araştırılacağını belirterek,

3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk kararı verdi.