‘İşsizim, çaresizim’

Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda çiçekçi dükkânına hırsızlık yapmak için giren ancak işyeri sahibi tarafından fark edilince kaçan zanlı Turgut Kaşıkçı tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün ek süre talebiyle çıkarıldığı mahkemede, “Çaresizdim, işsizdim, bu yüzden yaptım” iddiasında bundu.

Duruşmada olayı aktaran polis, 7 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.20 sıralarında Gemikonağı’nda faaliyet gösteren Metin Dolu’ya ait çiçekçi dükkânının açık kapısından içeriye giren erkek bir şahsın bankonun yanındaki çekmece önünde çömelmiş bir şekilde dükkân sahibi tarafından fark edilmesi üzerine koşarak kaçtığını söyledi.

Polis, kamera görüntüsünün incelendiğini, içeri giren şahsın kısa saçlı, sakallı, esmer, üstten gri tişört, alttan yırtık şekilli kot pantolon ve spor ayakkabı giydiğinin tespit edildiğini ifade etti.

Polis, eşkâli tespit edilen zanlı Turgut Kaşıkçı’nın önceki gün tutuklandığını söyledi. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verirken, söz hakkı verilen Turgut Kaşıkçı pişman olduğunu söyledi. Kaşıkçı, “İşsiz kaldım, çaresizdim. İnşaatlarda çalışıyorum ama şimdilerde iş yok. Bu nedenle suç işledim” iddiasında bulundu.