Güneye kaçmıştı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen ve 3 milyon TL’ye yakın parası çalınan Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim cinayeti ile ilgili bir kişi daha tutuklandı. Olay günü Güney Kıbrıs’a kaçan Pakistanlı Ali Hassan, Rum polisi tarafından tespit edilerek önceki gün KKTC makamlarına teslim edildi.

Sorgulanan zanlı Hassan, cinayet gecesi olayda yer aldığını, daha sonra güneye kaçtığını itiraf etti. Zanlı ifadesinde, “Gökhan Naim’i diğer arkadaşlarımla birlikte öldürdük. Parasını çaldık” itirafında bulundu.

Zanlı dün tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemede ise “Yaptığım her şeyden çok pişmanın” dedi

Güneyde yakalandı

Soruşturmayı yapan polis, 13 Mart 2019 tarihinde Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim’in öldürüldüğünü anımsatarak, olayda 3 milyon TL’nin çalındığını söyledi.

Polis, cinayeti işleyenlerden biri olan zanlı Ali Hassan’ın olaydan birkaç saat sonra Güney Kıbrıs’a kaçtığını ifade etti.

Polis, hakkında tutuklama emri bulunan zanlının Güney Kıbrıs’ta gözaltına alındığını ve önceki gün KKTC’ye teslim edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, diğer şahıslarla birlikte Gökhan Naim’i öldürdüklerini ve para dolu çantayı çaldıklarını itiraf ettiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ifadesinin araştırılacağını kaydeden polis, 3 gün süreyle tutukluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı verilen zanlı Ali Hassan, “Yaptığım her şey için çok pişmanın” dedi.

Ne olmuştu?

Gesfi Döviz sahibi Gökhan Naim, 13 Mart akşamı işten evine giderken, beyaz bir araçtan inen üç şahıs, silahı doğrultup elindeki para dolu çantayı istemişti.

Gökhan Naim çantayı vermek istemeyince, zanlılar önce keser ile saldırmış ardından yanlarındaki silah ile 6 el ateş açmıştı.

Naim, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından çoğu Pakistan uyruklu 10 kişi tutuklanmış, bazı faillerin de güneye kaçtığı belirlenmişti.