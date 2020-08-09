Ailesi şokta

Mide ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden Mustafa Akar, bir sorun olmadığı söylenerek eve gönderildikten kısa süre sonra hayatını kaybetti

Ailesi şokta
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 Girne’ye bağlı Ozanköy’de yaşayan Diyalog Medya Direktörü Reşat Akar’ın abisi Mustafa Erdoğan Akar (67), dün sabaha karşı evinde hayatını kaybetti. 

  Akar, üzücü olaydan kısa süre önce mide ağrısı şikâyetiyle Girne Özel Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından bir sorun olmadığı söylenerek evine gönderilen Akar, kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Belirgin bir sağlık sorunu olmayan Akar’ın ani ölümüyle şoka giren ailesi otopsi talep etti.
  Otopsinin bu sabah yapılacağı ve sonucun ortaya çıkacağı belirtildi.
  Akar’ın ölümüyle ilgili polis tarafından yapılan açıklamada ise soruşturma yapıldığı duyuruldu. 
  Evli ve 2 çocuk babası olan Akar, bugün Ozanköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Ozanköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Ali
Ali - 2 saat Önce

Universitelerimizin kaliteleri boktan oldugu icin , onlardan mezun olanlar doktorlarimizin kaliteleri de boktan oluyor ve boyle boktan teshislerle insanlarin hayatlarina mal olabiliyorlar. Her yer universite dolu ama kalite tamamen boktan malesef.

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