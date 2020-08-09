Ailesi şokta

Girne’ye bağlı Ozanköy’de yaşayan Diyalog Medya Direktörü Reşat Akar’ın abisi Mustafa Erdoğan Akar (67), dün sabaha karşı evinde hayatını kaybetti.

Akar, üzücü olaydan kısa süre önce mide ağrısı şikâyetiyle Girne Özel Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından bir sorun olmadığı söylenerek evine gönderilen Akar, kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Belirgin bir sağlık sorunu olmayan Akar’ın ani ölümüyle şoka giren ailesi otopsi talep etti.

Otopsinin bu sabah yapılacağı ve sonucun ortaya çıkacağı belirtildi.

Akar’ın ölümüyle ilgili polis tarafından yapılan açıklamada ise soruşturma yapıldığı duyuruldu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Akar, bugün Ozanköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Ozanköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.