Merit'te İlk misafirlere  plaket verildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını sebebiyle ağır darbe alan Kuzey Kıbrıs turizmi Rum kapılarında uygulanan ambargodan dolayı yurt dışından misafir ağırlamakta büyük zorluklar çekiyor. Çünkü Yeşil Hat Tüzüğü gereği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tercih eden turistlerin serbest dolaşım hakkı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından insan haklarına aykırı bir şekilde engelleniyor ve kuzeye geçişlerine izin verilmiyor.

Yaşanan bürokratik zorluklara rağmen yaptığı pazarlama çalışmaları neticesinde misafir getirmeyi başarabilen Merit Crystal Cove Hotel ilk misafirini otelde ağırlamaya başladı. Danimarka’dan Sağlık Bakanlığı’nın tüm uygulamalarına bağlı kalarak tatile gelen çift, tüm aşamaları geçerek Kıbrıs’taki tatillerine nihayet ulaşabildi. Bunun üzerine günün anısına bir teşekkür plaketi yaptıran otel yönetimi şampanya eşliğinde misafirlere plaket sundu.